El MoraBanc, una semana para jugar contra equipos de lujo

Andorra la Vella, 20 oct (EFE).- La semana del BC MoraBanc será dura, pero a la vez ilusionante ya que los de Ibon Navarro se enfrentan a dos equipos de auténtico lujo a nivel de nombres en su plantilla.



Este miércoles a las 18.30 horas visitan la pista del Lokomotiv Kuban Krasnodar en la cuarta jornada de la Eurocopa y el domingo a las 20 horas al Barça en la Liga Endesa.



Los del Principado de Andorra continúan con las bajas de Moussa Diagne y Bandja Sy y tienen la duda hasta última hora de ?Tyson? Pérez que viaja con el equipo a Krasnodar, pero aún no sabe si podrá tener minutos aunque ya está recuperado de una lesión muscular.



El BC MoraBanc, con una victoria y dos derrotas ?las dos en el Polideportivo de Andorra?, visita a uno de los candidatos al título: el Lokomotiv Kuban Krasnodar. El equipo dirigido por Evgeny Pashutin, exentrenador del CSKA Moscú y del Unics Kazan, sólo ha perdido en esta Eurocopa contra el potente Segafredo Virtus Bolonia.



En la VTB League ocupa la quinta posición con tres victorias y una derrota. Su plantilla tiene jugadores ex NBA como Kevin Hervey (Oklahoma City Thunder), Alan Williams (Brooklin Nets y Phoenix Suns), Mindaugas Kuzminskas (New York Knicks) y Jordan Crawford (Atlanta Hawks, Washington Wizards, Boston Celtics, Golden State Warriors y New Orleans Pelicans).



?Es un equipo que tiene jugadores capaces de convertir canastas de manera totalmente individual y con bastante facilidad. Son muy peligrosos y tienen todos muchos puntos en sus manos. Además juegan muy rápido en ataque y de la nada siempre sacan sus anotaciones?, aseguró uno de los técnicos adjuntos de Ibon Navarro, Paco Vázquez.



?Si ganamos daremos un salto muy importante en la clasificación y si perdemos seguiremos luchando?.



Por su parte, el escolta andorrano Guille Colom también se deshizo en elogios hacia el Lokomotiv Kuban Krasnodar. ?Es un equipo muy grande y con nombres de lujo. Viene una semana muy dura contra rivales como Lokomotiv y Barcelona?. EFE



