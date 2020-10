Curro Segura anuncia la posible baja de Ryan Harrow frente al Real Madrid

Sevilla, 26 oct (EFE).- El entrenador del Coosur Real Betis, Curro Segura, cree que no podrá contar este martes en el partido contra el Real Madrid con el base jamaicano Ryan Harrow, pues padece una lesión cuya "pinta no es buena", aunque prefiere "ser cauto" y "esperar los resultados de las pruebas" a las que se ha sometido.



Segura ha opinado en rueda de prensa que "el calendario es caprichoso" porque no se sabe "nunca en qué momento te llega un rival como el Madrid", un adversario que "demandará hacer las cosas muy bien"; y considerado que "lo bueno es que este partido llega pronto tras la derrota del sábado y quizás lo mejor es medirse a un equipo que aspira a todo".



El técnico granadino es consciente de que "sin un gran acierto en ataque, ganarles es complicado" y "es clave estar acertado" para que los madridistas "no ganen fácil porque" los béticos tienen "capacidad para competir contra ellos".



Con cinco derrotas en seis encuentros, Segura no teme por su cargo, ya que existen "cosas más importantes en la vida que estar preocupado por el puesto de trabajo", cuestión en la que no quiere "perder ni medio segundo" porque es "un tema que no está en" sus "manos".



El preparador andaluz "esperaba un arranque de temporada duro tras cómo se había desarrollado la pretemporada" pero cree que su equipo, con todo, "podría llevar tres victorias y se estaría hablando de un inicio fenomenal", cosa que no ha sucedido porque, entre otros motivos, "las lesiones afectan" porque "las rotaciones son pocas".



"Apenas llevamos seis jornadas. Los nuevos tienen que adaptarse y lo están haciendo a marchas forzadas. Espero que, de momento, los refuerzos sean los que tenemos dentro. Si vienen de fuera, bienvenidos serán, pero mi preocupación es que los jugadores que están lo hagan bien", ha concluido Curro Segura.