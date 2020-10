Cotizaciones cruzadas en Moscú

Valencia, 28 oct (EFE).- El Valencia Basket, reforzado por tres victorias seguidas entre la ACB y la Euroliga, visitará este jueves en el torneo europeo al CSKA Moscú, uno de los mejores clubes del continente que pasa por un mal momento deportivo, dos equipos con cotizaciones opuestas que se cruzarán en el Megasport Arena de la capital rusa.



El poderoso equipo moscovita sólo ha conseguido ganar dos de los cinco partidos que ha disputado en esta fase regular de la Euroliga y, además de perder contra equipos como el Barcelona, también lo ha hecho contra otros de mucho menos presupuesto como el Alba Berlín o el Estrella Roja.



El conjunto valenciano tiene como principal objetivo de la temporada acabar la fase regular de la Euroliga entre los ocho primeros y así asegurarse repetir, siempre que quede por delante del Alba y de momento cumple con ambos requisitos, una situación que reforzaría un triunfo en la pista del CSKA, al ser uno de los que en principio no se contemplan.



El Valencia, que tiene un balance de tres triunfos y una única derrota, vuela este miércoles a Moscú directo desde Santiago de Compostela, donde el martes logró una sufrida y trabajada victoria en la pista del Monbus Obradoiro, al que doblegó por un ajustado 77-78 con una canasta de Bojan Dubljevic en los segundos finales y otra del equipo gallego que llegó fuera de tiempo.



El triunfo se unió a los que el equipo de Jaume Ponsarnau había logrado tras sendas remontadas en la pista del Zalgiris Kaunas y en la Fonteta ante el Casademont Zaragoza.



La victoria en Galicia supuso también la confirmación de la capacidad del joven Jaime Pradilla, casi inédito hasta ahora, para ayudar al equipo (anotó 16 puntos en 18 minutos) y también el mal momento del que estaba llamado a ser el ?cuatro? de referencia del equipo, el estadounidense Derrick Williams.



Ponsarnau no quiere que el interior norteamericano se desenganche del equipo pero habrá que ver el margen que le da para que aumente su producción.



El equipo valenciano ha desplazado a Rusia a trece jugadores y deberá descartar a uno, siendo el más habitual de los que ha viajado el alero Josep Puerto.



Enfrente tendrá a un equipo que ha tenido hasta ahora a los estadounidenses Mike James y Will Clyburn, recuperado de su grave lesión, a sus principales referencias, aunque también los ex del Baskonia Toko Shengelia, su fichaje estrella del verano, y Johannes Voigtmann o Daniel Hackett tiene su papel en una rotación en la que aún no se ha estrenado Janis Strelnieks, por haber dado positivo por coronavirus.