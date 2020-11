Mumbrú ve "injusto quejarse" porque "parar sería un golpe muy duro"

Bilbao, 3 nov (EFE).- El entrenador del RETAbet Bilbao Basket, Alex Mumbrú, cree que la situación que está provocando la pandemia de coronavirus es "injusto quejarse" por los aplazamientos de los partidos que se están produciendo porque admite que "parar" la competición sería "un golpe muy duro" para el mundo del deporte.



"Hay muchas cosas en juego, mucha gente vive diariamente del deporte y pararlo sería otra vez un golpe duro", reconoció el técnico catalán en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el Real Madrid en Miribilla (21.15 horas), choque aplazado en su día por un positivo por COVID-19 de Fabien Causeur.



En ese sentido, recordó que también "están siendo golpes duros los que los hosteleros o gente de a pie que están en ERTE y que se están convirtiendo en ERE" en otros sectores de la sociedad.



"Es lo que nos está tocando vivir. Sería ridículo si yo me quejara porque al final se tendrían que quejar todos. Tenemos que intentar hacer un esfuerzo todos porque no podemos hacer nada, es algo que nos está tocando vivir y sería injusto quejarnos", dijo.



Por ello es partidario de centrarse en el día a día y "trabajar" todo lo que se pueda en lo que los equipos sí puedan controlar. "Nosotros vamos a intentar no quejarnos y trabajar. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos de lo que sí podemos controlar, que es estar intentar estar nosotros cada vez mejor. No hay otra que adaptarse y no queda poner excusas", avisó.



"Sabemos cual es nuestro sitio y que tenemos que trabajar mucho, mucho, seguramente más que los demás para poder estar cada día mejor", resumió lo que necesita su equipo.



Ya sobre el partido de mañana, dijo que "si el Madrid está muy bien y muy acertado es complicado ganarles". "Sabemos el Madrid que nos podemos esperar y habrá que estar a un nivel muy alto y que ellos no estén todo lo acertados que suelen estar", avisó.



"El Madrid en Valencia dejó en el primer cuarto al Valencia en 6 puntos, 28-6, y eso lo dice todo. Pero nadie descubre al Madrid, lo conocemos todos, desde hace muchos años tiene la misma estructura, la misma columna vertebral, hacen pocos cambios", añadió.



Sobre su equipo, en la parte baja de la tabla con solo una victoria, aunque con dos partidos aplazados, apuntó que el resto del plantel debe sumarse al buen rendimiento del pívot Ondrej Balvin.



"Uno o dos jugadores no te ganan los partidos. Necesitamos que haya muchos más que estén en un buen tono, que suba el acierto y la motivación de muchos otros", apuntó.



Mumbrú desveló que ante el Madrid es "seria duda" por "un problema de rodilla que no le deja entrenar bien" el alero polaco Jaroslaw Zyskowski, uno de los que jugadores llamados a ser importantes este año en la plantilla de 'los hombres de negro'.