Juárez: "Cuando ganas, los jugadores se quitan presión y muestran su nivel"

Madrid, 6 nov (EFE).- En apenas 15 días, el Urbas Fuenlabrada pasó de la depresión sin conocer la victoria en cinco partidos a respirar con tres triunfos consecutivos de la mano de su nuevo entrenador, Javier Juárez, que explicó a EFE que al volver a ganar sus jugadores se "quitan presión" y pueden "mostrar su nivel".



Juárez (Teruel, 5 de noviembre de 1969) festejó este jueves su cumpleaños sintiéndose "un privilegiado" por tener salud en plena pandemia y entrenar en el máximo nivel del baloncesto español, con un Fuenlabrada en el que quiere ofrecer un baloncesto "alegre, divertido" con "transiciones rápidas y posesiones cortas".



El técnico, que accedió a la Liga Endesa con el UCAM Murcia hace dos temporadas tras un periplo en el baloncesto manchego y la cantera del Real Madrid, al que se enfrentará este domingo (12.30 horas), vive en Fuenlabrada su segunda oportunidad en la élite, con una plantilla de "jugadores de talento" y el objetivo de "salvar al equipo", así como añorando el retorno de los aficionados.



- Pregunta (P): Cumple años entrenando en la Liga Endesa e invicto en sus tres primeros partidos, ¿se puede cumplir mejor?



- Respuesta (R): Lo mejor ahora mismo aparte del momento profesional, que ahora mismo es excelente, es tener salud. Vivimos una situación extraordinaria, independientemente de que me siento un afortunado por estar en Urbas Fuenlabrada y es una alegría tremenda que hayamos podido remontar el vuelo en estos tres partidos, lo que más me preocupa es acabar con esta maldita pandemia que estamos sufriendo todos.



- P: ¿Cómo pasa un equipo de encadenar cinco derrotas a ganar tres partidos seguidos?



- R: Cuando un equipo no gana, el primer partido es el más difícil. San Sebastián era peor rival sobre el papel que Joventut con sus dos bajas o Burgos son las innumerables ausencias, pero para mí era el partido más difícil, porque cuando estás perdiendo lo que mas cuesta es volver a ganar.



Cuando ganas cambia el estado anímico, los jugadores se quitan mucha presión y sacan su verdadero nivel. Son muy buenos jugadores, con poca experiencia en la Liga muchos, pero muy buenos. El equipo con la victoria en San Sebastián (72-100) se soltó.



Si a eso le unes la dosis de fortuna de enfrentarse al Joventut sin Pau Ribas ni Conor Morgan, aunque también nosotros estábamos sin Siim-Sander Vene, hemos tenido la fortuna que le ha faltado al equipo al inicio de temporada. La suerte en el deporte va y viene.



Y por supuesto también es fortuna enfrentarte a uno de los mejores equipos como Burgos cuando ha tenido que parar por los positivos por COVID-19. Este año es extraordinario y nos va a pasar a todos. Va a haber positivos y equipos que tengan que parar porque no tengan un número suficiente de jugadores.



Pusieron un número determinado y por eso encontramos al Burgos más débil que te puedas encontrar. Con su calidad son capaces de jugar 40 minutos, pero venían de no entrenar, eso les castigó mucho. Nosotros íbamos lanzados con dos victorias, tuvimos un tercer cuarto de acierto y ganamos (78-99). Me hubiera encantado ganar a Burgos con toda la plantilla y su afición que es espectacular, pero para nosotros cada victoria es aire para respirar.



- P: El equipo tiene muchos puntos en ataque, pero tenía muchos problemas en defensa. ¿Cómo han bajado esos 93 puntos que recibían de media?



- R: Paco García (anterior entrenador) ya estaba muy preocupado por el aspecto defensivo, lo que pasa es que él no lo consiguió, seguramente cuando llegas a un vestuario con todo derrotas, últimos en la liga, la gente se limpia, no te escucha. A lo mejor les había hecho falta cinco partidos para darse cuenta y ponerse a defender.



Yo sí que es cierto que he hecho mucho hincapié, porque creo que el baloncesto no se puede jugar sin defender, pero ellos lo han aceptado de maravilla, han trabajado con mucha intensidad en ello, y yo estoy encantado. Nunca va a ser un equipo defensivo, no es su ADN, son jugadores con talento, y tienen ganas de mejorar.



- P: Es llamativo el caso del alero congoleño Christian Eyenga, que tenía menos minutos con su predecesor que con usted.



- R: Respetando muchísimo a Paco García, visto desde fuera a mí me parecía que Eyenga no gozaba de muchos minutos, aunque no sé lo que pensaría Paco que es el que estaba en el día a día. Yo conozco a Eyenga desde que estaba en el Prat y creo cuando llego que hay que apostar por él y darle galones.



Él sale de titular en el primer partido, hace un gran partido y se carga de responsabilidad porque Vene se lesiona y eso ha hecho que tenga que jugar más minutos. Estoy deseando que vuelva Vene, pero si Cristian está a este nivel le pongo donde sea.



Christian lleva unos años en Fuenlabrada y es importante que los jóvenes vean gente que conoce el club, como Christian, Oliver Stevic o Álex Urtasun. Pero si no tienes importancia dentro de la cancha, estos jugadores no aportan con las mismas ganas fuera de la cancha. Hay que darles un poco de pista para que tengan ganas de aportar.



- P: El domingo visitan al Real Madrid, en cuya cantera entrenó, ¿cómo hacerle algo de dificultad a un equipo como ése?



- R: Tenemos que intentar que tengan un mal día, lejos de su nivel, y ser fieles al estilo que nos ha hecho ganar: un baloncesto alegre, divertido, con transiciones rápidas y posesiones cortas, y endurecer muchísimo la defensa. Tendríamos que hacer un partido de 10 y que ellos tengan un partido por debajo de su nivel. Hace poco el Cádiz ganó al Madrid de fútbol, así que no es imposible.



- P: El objetivo es la permanencia, ¿o puede mirar más allá?



- R: Yo ahora mismo te firmo salvarnos, pero es lo que me marco hoy. Igual hablamos en dos meses y tenemos otros objetivos. Vamos a ir paso a paso, y veremos, porque nadie podemos mirar mucho al futuro en un año tan atípico, en el que puedes de repente estar parado con nueve positivos, como Andorra o Burgos.



Vamos a conformarnos con salvar al equipo, que Fuenlabrada siga teniendo el equipo de Liga Endesa donde merece estar y a ver si por ese camino lo conseguimos y vuelve la afición al Fernando Martín, porque para mí es un fastidio jugar aquí y no tener al público. Para cualquier profesional que venga al Urbas Fuenlabrada tener al público es una motivación extra.



