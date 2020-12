Nick Spires estará "unos dos meses de baja"

El entrenador del Coosur Real Betis, Joan Plaza, reveló este jueves que el ala-pívot sueco Nick Spires sufre una lesión que lo mantendrá "unos dos meses de baja", lo que supone un "contratiempo" porque "ocupa plaza de cupo" de formación nacional, igual que el hispanosenegalés Mamadou Niang, también lesionado.



Plaza explicó en rueda de prensa que el pívot Niang "está en fase de recuperación" porque "tiene una dolencia" de espalda "desde hace mucho tiempo y el club pidió que durante algunas semanas estuviera" de baja, lo que, unido a la ausencia de Spires, propiciará que las próximas convocatorias béticas sean sólo de once jugadores.



"La situación de los cupos la ha de explicar el club", adujo el técnico catalán, que sólo dispone como jugadores formados en España de Pablo Almazán, Mike Torres y el júnior Ibrahim Magassa, por lo que no podrá incorporar a sus listas al ala-pívot nigeriano Obi Enechionyia, descartado en las dos últimas jornadas.



Para sumar a Enechionyia, Plaza debería "hacer un sacrifico que no apetece entre los otros extranjeros", ya que "alguno se debería quedar fuera y no es el mejor de los escenarios", por lo que instó a la dirección deportiva a hacer un fichaje para "tener armas para competir contra cualquier equipo de la ACB".



El conjunto sevillano visita el sábado al Casademont Zaragoza, al que Joan Plaza definió como "un equipo muy vertical, de los que toman diez triples por partido de media" y propone el "ritmo más alto de la competición", aunque "para ello contrae una serie de riesgos a los que debe" adaptarte su equipo "en pocas horas".



Plaza opinó que, "más allá de la velocidad", los baloncestistas del equipo maño "son jugadores físicos, grandes, muy duros, con experiencia en la NBA en algunos casos prolongada y polivalentes", por lo que consideró que ganar en su cancha "va a ser francamente complicado».



No obstante, añadió que el triunfo del martes pasado en Málaga, "después de tanto tiempo sin ganar fuera", hace que el Coosur Betis "se vaya liberando de la mochila de miedo y ansiedad" con la que cargaba, así que el preparador bético señaló que "si llega la opción de rematar el partido, hay que hacerlo".



Pese a las dos victorias consecutivas que lleva el Coosur Betis, su entrenador estima que "el margen de mejora es muy amplio" porque lleva "sólo tres semanas trabajando" con la plantilla, con lo que "los automatismos van apareciendo", si bien matizó que "cuando implantas una estructura, sobre todo en ataque, tarda un tiempo en desarrollarse".



"A base de sembrar florecen algunas cosas, pero no es momento de pensar que hayamos consolidado aún nada. Hasta que no llevemos cuatro o cinco victorias seguidas no podremos hacerlo. Mi cara dice que alegrías, pocas. No soy la alegría de la huerta, como digo siempre, pero espero serlo en mayo. Ahora mismo soy muy pragmático", concluyó el técnico badalonés.