De jugar en la ACB a estar envuelto en los actos del Capitolio

Las imágenes del asalto y la previa protesta en los alrededores del Capitolio de Washington permitieron identificar este miércoles a un viejo conocido de la Liga ACB de baloncesto, David Wood. El ala-pívot de Spokane fue retratado entre los simpatizantes del presidente saliente Donald Trump, y se le vio tocando un cuerno, aunque posteriormente se desmarcó de los actos violentos.

"Vi a 10 gritones enojados que podrían ser problemáticos. La gente está enojada porque sus votos no contarán porque los votos ilegales no se echan y no los culpo por eso. No apoyo mucha energía enfadada y no conocía a nadie de los que que vi en el Capitolio esta noche. No estaba allí para protestar sino para orar y ver. Os quiero a todos", manifestó.

Wood, conocido como el Gladiador y que llegó en la 89/90 al Barcelona para sustituir al que fuera miembro del cuerpo técnico del Baloncesto Sevilla Audie Norris, hizo carrera en la Liga ACB, donde también vistió las camisetas de Unicaja, TAU, Murcia, Canarias y Fuenlabrada.

En la NBA se curtió en Bulls, Rockets, Spurs, Pistons, Warriors y Bucks. "He borrado la mayoría de mis publicaciones hoy. Fui a la manifestación del Capitolio y del Presidente Trump para rezar. Muchas personas me enviaron mensajes para mantenerlos informados, así que viví en streaming porque pensaba que la gente quería ver lo que estaba pasando", aclaró en su Facebook Wood, muy alejado de la indignación de otros deportistas estadounidenses.