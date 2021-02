Doncic: "No se me puede comparar con Larry Bird"

Doncic: "No se me puede comparar con Larry Bird" EFE

Cedric Maxwell, quien fuera compañero de la leyenda Larry Bird en Boston Celtics con el que ganó los anillos de campeón de 1981 y 1984, aseguró recientemente que el esloveno Luka Doncic se le asemeja en el juego el mítico ?33?, pero este quiso huir del paralelismo asegurando que no se le puede comparar porque aún le queda mucha carrera por delante.

"He visto un montón de vídeos de cómo jugaba, no se me puede comparar con Larry Bird, su carrera está ahí y a mí me quedan muchos partidos, mucha carrera. Quiero seguir jugando y pasármelo bien con el baloncesto", dijo en ESPN tras la victoria contra Brooklyn Nets (115-98).

Comparando las terceras temporadas en la NBA de cada uno, el debate se alimenta, aunque el juego ha cambiado mucho: 28,5 puntos de Doncic por los 22,9 de Bird; 47% en tiros de campo por 50%; 8,4 rebotes por 10,9; y 9.0 asistencias por 5,8.

Además, tras el triunfo contra los Nets en el ?NBA Saturdays?, el dos veces mejor jugador de la competición, James Harden, ensalzó al esloveno asegurando que es ?especial?, a lo que Doncic respondió en la rueda de prensa posterior en la que estuvo EFE.

"Es increíble. Es algo que no se puede describir. Si alguien como él dice esto sobre ti Realmente lo aprecio. Es un jugador increíble", dijo.

Más allá de comparativas, el esloveno volvió a firmar un gran partido en la victoria de su equipo (27 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) para colocar a los Mavericks con un 50% de victorias tras 32 partidos disputados. Triunfo que llegó, según él, gracias al trabajo de todos.

"Jugamos como equipo. Todo el mundo hizo un gran esfuerzo en defensa y en ataque", comentó.

Un Luka Doncic que cumple 22 años este domingo y que, al ser preguntado por EFE por su deseo al soplar las velas, declaró que lo dirá "cuando se cumpla".