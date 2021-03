Adrien Brody se meterá en la piel del mítico Pat Riley

Adrien Brody interpretará al entrenador Pat Riley en la ambiciosa serie que está preparando HBO sobre los míticos Los Angeles Lakers de los 80, una brillante época del equipo conocida como 'Showtime' por el espectacular y explosivo baloncesto que practicaron.

Medios estadounidenses como Variety y Deadline aseguraron este martes que Brody, ganador del Óscar al mejor actor por El Pianista (2002), se meterá en la piel del legendario entrenador que hizo historia en la NBA con los Lakers de los 80 dirigiendo a emblemáticos jugadores como Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar.

Brody se unirá a un elenco en el que ya figuraban Quincy Isaiah (Magic Johnson), Solomon Hughes (Kareem Abdul-Jabbar), John C. Reilly (Jerry Buss) y Jason Clarke (Jerry West).

Esta serie se basará en el libro 'Showtime': Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s', que escribió Jeff Pearlman.

La cadena HBO dio luz verde a esta serie en diciembre de 2019. El realizador Adam McKay, uno de los nombres en mayúsculas de Hollywood en los últimos años, dirigió el episodio piloto y también será productor ejecutivo de esta serie.