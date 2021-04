Cuspinera: "Si nos sale un buen partido podemos hincar el diente"

Madrid, 10 abr (EFE).- José Ramón, Jota, Cuspinera, entrenador del Movistar Estudiantes, no quiso lamentaciones ante las cuatro bajas del equipo, Giedraitis, Jackson, Barea y Gentile, y la duda de Roberson, y apuntó que si les sale "un buen partido" podrían "hincar el diente".



"No podemos pararnos a lamentarnos, con los que estamos sanos tenemos que seguir haciendo nuestra lucha y nuestra batalla; y estar centrados para intentar ganar a un rival que lo está haciendo muy bien", dijo Jota Cuspinera a los medios del club.



"Esta ha sido una de esas semanas en que las lesiones condicionan todo. A la baja de Edwin Jackson se suma JJ Barea, que salió con un golpe en el tobillo contra Murcia y no estará el domingo. Gentile, después de la lesión muscular, de la que está recuperado, tiene un tema postCOVID por el que seguirá siendo baja. Y John Roberson, por un problema en la rodilla, ahora mismo es duda, se ha perdido dos entrenamientos", indicó.



Pese a las dificultades, el técnico no quiere lamentaciones.



"No podemos pararnos a lamentarnos, con los que estamos sanos tenemos que seguir haciendo nuestra lucha y nuestra batalla. Que los que estemos, estemos centrados para intentar ganar a un rival que lo está haciendo muy bien".



"A veces, estas situaciones unen, saber que hay compañeros que no están hace que el resto se unan como una piña. Luego, los rivales también juegan, claro. Pero, en ese sentido, el equipo está centrado y necesitamos seguir agrupándonos y seguir jugando juntos para sacar cosas positivas en los partidos que están por venir", añadió.



El Lenovo Tenerife es un gran rival.



"No descubro nada nuevo si digo que Lenovo Tenerife está haciendo una campaña espectacular. Está en un 43% de triples como equipo, que es una barbaridad; y lo logran porque mueven el balón con una facilidad increíble", explicó Cuspinera.



"Al poste bajo, tienen a Shermadini que es uno de sus puntos fuertes, tiene salidas para tiradores como Salin, y a eso le unimos la situación de todos de anotar por fuera con los pies parados. Lo hacen bien en ataque y en defensa. Sabemos que es un gran rival, pero cada partido es una historia y si nos sale un buen partido podemos hincar el diente", siguió.



Ante las dificultades no hay que amedrentarse, según el técnico.



"No hay otro discurso. Hay una frase que me gusta mucho que va con esto de la Demencia, ¿no? ?No creer en los milagros es no ser realista, porque a veces ocurren?. ¿Ocurren poco? Claro, por eso son milagros. GBC cuando peor estaba ganó a este Tenerife", apuntó.



"A veces tienen ellos un mal día, a ti te salen las cosas? Tenemos que ir creyendo en las opciones, si piensas que tus opciones son cero, efectivamente no tendrás ninguna. Luego, somos conscientes de la dificultad que tiene el reto, tenemos los pies en el suelo. Vamos a hacer nuestro partido, a ponerles las cosas complicadas y si llegamos al final con posibilidades, aprovecharlas", finalizó Jota Cuspinera. EFE



moli/og