Queralt Casas: ?Ahora tenemos que ir a por el título de Liga?

Valencia, 13 abr (EFE).- La escolta del Valencia Basket Queralt Casas aseguró que espera que el título de la Eurocopa conquistado este el domingo refuerce la confianza del equipo en sus posibilidades para poder lanzarse ?a por el título de Liga?.



?Esto nos ha confirmado el equipazo que tenemos y espero que nos de fuerzas para el final de la Liga. Estamos muy contentas y nos merecemos dos días de poder disfrutarlo, pero a partir del miércoles lo tenemos que dejar a un lado. No sé si lo ganaremos o no, pero hay que ir a por el título?, señaló en una entrevista con EFE.



?Ahora, nos hemos dado cuenta de que jugando así podemos crear problemas a cualquier equipo de Europa. Somos muy buenas pero nos hacía falta una victoria así para asumirlo y para entender que si defendemos así y estamos juntas podemos complicarle mucho las cosas a cualquiera?, añadió la escolta catalana.



Casas dijo que aún no han asimilado del todo el éxito porque en la final a cuatro de Hungría ?todo fue muy rápido? pero agradeció el recibimiento que tuvieron el domingo al llegar a L?Alqueria por parte de unas decenas de seguidores. ?Fue muy bonito, la única pena de todo es no haber podido ganar el título delante de la afición?, reconoció.



La internacional española resaltó que el camino al título fue ?muy complicado? pero señaló que ?la mejor recompensa al trabajo que está haciendo el equipo son los títulos?.



?Creo que nos lo merecíamos mucho?, señaló la exterior, que recordó el palo que supuso perder la final de la Copa de la Reina ante el Spar Girona, aunque dijo que cree que esa derrota les ayudó a ganar este primer título de la historia del club.



?Llevamos una temporada espectacular. La final de la Copa de la Reina nos hizo mucho daño, yo no la he olvidado, pero seguramente sí que haya ayudado, dándonos más fuerza o más rabia para afrontar esto. Dije antes de la Final Four que nos debía enseñar a salir con menos nervios y así fue?, subrayó.



Casas fue nombrada MVP de una final a cuatro en la que cree que el equipo disputó los mejores minutos de la temporada en la primera parte de la semifinal ante el Carolo Basket. ?Miraba a las rivales, veía sus caras y no sabían ni qué hacer?, reveló.



La escolta señaló que su galardón es algo ?muy secundario? tras haber ganado la final con dos tiros libres de Raquel Carrera a falta de un segundo y alabó la madurez de la joven interior gallega, a las que augura un presente prometedor a sus 19 años, pero un futuro aún mejor.



?Mi padre la vio en la LF2 y ya me dijo que iba a ser la pívot de referencia de la selección en el futuro. Yo no la había visto jugar y en cuanto la vi pensé que es muy inteligente. Tiene mucho talento pero sobre todo madurez, le ayuda mucho la cabeza que tiene y tener los pies en el suelo. Ya es espectacular, pero lo será aún más?, concluyó.