Sito espera "un partido brillante" en Sevilla con dos bajas por covid

Murcia, 14 abr (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, espera que su equipo haga "un partido brillante" para vencer este jueves en la pista del Coosur Real Betis y, tras conocerse que tendrán dos bajas por coronavirus, ha afirmado que "la aptitud ante la adversidad" tiene que ser la de reforzarse "mentalmente con noticias positivas como la de contar con Kostas Vasileiadis".



El conjunto murciano visitará al conjunto andaluz en partido de la trigésimo primera jornada del campeonato que se disputará 24 horas después de la fecha inicialmente programada -será este jueves a las seis y media de la tarde en el Palacio de Deportes San Pablo-, y tras detectarse un segundo caso positivo por covid-19 en la plantilla.



La misma se une a la de DJ Strawberry, quien ya se perdió el choque ganado por 92-87 en la prórroga ante el TD Systems Baskonia, al conocerse que se había contagiado.



Este martes aparecieron dos resultados indeterminados en el test realizado a los jugadores y miembros del cuerpo técnico del cuadro universitario y en las pruebas PCR de respaldo que se hicieron uno de esos casos se confirmó como positivo sin trascender la identidad, la cual se dará a conocer el mismo día del encuentro.



El técnico ha reconocido que "hay que respetar las cuestiones burocráticas y lo más importante para los clubes es que estamos jugando, a diferencia de lo que ocurrió la pasada temporada".



El UCAM CB es el duodécimo clasificado, con un 11 triunfos y 17 derrotas, y aparece cuatro victorias por encima de la zona de descenso a la Liga LEB Oro, que es más una amenaza para el Betis, decimoséptimo con ocho partidos ganados también en 28 encuentros disputados.



No obstante, Alonso no se fía en absoluto de la situación de los verdiblancos y además resalta que "ha ganado tres de sus cinco últimos partidos y los que ha perdido han sido frente al Real Madrid y el Tenerife".



"Ha encontrado una defensa muy agresiva, un físico potente, bases de mucho nivel y jugadores expertos en la Liga, por lo que vamos allí con mucho respeto y pretendiendo hacer un partido brillante para conseguir la victoria", ha seguido diciendo al hablar del conjunto andaluz, al que los granas vencieron en la primera vuelta por 74-72.



"Cada partido es una final y éste es otra más que afrontamos con ambición", ha comentado también.



Sito Alonso ha pormenorizado al referirse a varios jugadores de la plantilla, como Isaiah Taylor, Jordan Davis, Kostas Vasileiadis y dos que aún no han reaparecido tras sus lesiones como Conner Frankamp y David DiLeo.



"Estamos contentos y satisfechos con la evolución de Isaiah y tiene que ir tomando más responsabilidad ofensiva y protagonismo", ha comentado del base, mientras que de Davis ha apuntado lo siguiente: "Jordan, en el que tenemos plena confianza, es de los que peor lo han pasado por parar y no volvió a ser el mismo. Con Conner al lado las cosas que pasaban en la pista eran incontrolables porque son muy buenos los dos juntos y hasta que no ha venido otro jugador como Isaiah no ha podido tanto sacar ventajas. Nos da ese punto de energía y es un jugador vital para nosotros".



El último en incorporarse al grupo es Vasileiadis, veterano alero de 37 años. "Tiene treinta y tantos años y unas virtudes que tenemos que aprovechar y que pueden ser fundamentales en el transcurso de los partidos", ha indicado.



El técnico universitario espera que tanto Frankamp como DiLeo, lesionados de larga duración, puedan reaparecer estando mucho más cercana la del ala pívot que la del base.



"David ya está para jugar y se encuentra cada día mejor, lo cual es una noticia súper positiva para el equipo, al que contagia su carácter optimista", ha declarado.



"Ojalá que volvamos a contar también con Conner en esta Liga y hará todos los esfuerzos posibles para que así sea, pero no lo sé si volverá a competir esta temporada, aunque no hay que someterle a una presión excesiva en ese sentido", ha señalado con relación a Frankamp.