96-92. Giedraitis endereza el rumbo del Baskonia

Vitoria, 15 abr (EFE).- El lituano Rokas Giedraitis, autor de 34 puntos, enderezó el rumbo del TD Systems Baskonia que sudó para superar por 96-92 a un combativo Movistar Estudiantes que se mantuvo con vida hasta los instantes finales de un duelo veloz y con mucha actividad.



El báltico fue la referencia azulgrana durante prácticamente todo el encuentro y alcanzó los 38 créditos de valoración en una gran tarde para él y para compañeros como Pierrià Henry, con 15 puntos y 10 asistencias, y Tadas Sedekerskis con 22 créditos de valoración.



Por el lado colegial, Édgar Vicedo y Ángel Delgado fueron los más destacados, pero a los de ?Jota? Cuspinera les faltó mayor acierto para llevarse el triunfo en un duelo en el que el Baskonia, dio un golpe en el tercer cuarto y tiro de oficio en el desenlace.



Los estudiantiles salieron con más energía y maniataron a los baskonistas con una defensa muy agresiva, pero la falta de acierto en ataque les impidió coger rentas cómodas en los primeros minutos del duelo.



El Baskonia aguantó desde el triple y con la entrada de Youssoupha Fall, que aunque le costaba superar a sus pares, centraba la atención de sus rivales, lo que facilitaba el movimiento de sus compañeros.



Sin embargo, la rotación defensiva local no funcionaba. Los madrileños lo aprovecharon y se fueron por delante,23-24, después de que Pierrià Henry, especialista en estos momentos, cerrara el primer cuarto con un canasta.



Pero el papel de Zoran Dragic fue fundamental para su equipo. Desde su entrada en cancha, el Baskonia cambió y encontró más vías de anotación aunque seguían sin contener a los colegiales en el uno contra y uno.



José Juan Barea mantenía en el partido a los de ?Jota? Cuspinera, que sufrían para seguir el ritmo que comenzaba a marcar Henry. El lituano Rokas Giedraitis, autor de quince puntos en la primera mitad, mandó el duelo al descanso con un triple desde medio campo que ponía la máxima para los azulgranas, 55-44, hasta el momento.



El alero báltico continuó en estado de gracia tras el paso por vestuarios, pero Édgar Vicedo y un desaparecido Aleksa Avramovic se encargaron de recortar distancias con los vascos con un parcial de 0-8.



Con la ausencia del argentino Luca Vildoza, Zoran Dragic fue el encargado de darle aire a Pierrià Henry, que no descansó en la primera mitad. El Estudiantes ponía más corazón, plantó cara y no dejó de creer en sus posibilidades, pero no lograban darle la vuelta al electrónico, 72-69.



Los madrileños recuperaron el mando en el marcador en el último cuarto con un 0-5, pero Rokas Giedraitis salió al rescate de los vitorianos que reaccionaron y voltearon el marcador para entrar en la recta final con un ligera ventaja.



Pero el Estudiantes vivió de su insistencia en el rebote ofensivo y el Baskonia no terminaba de rematar desde el tiro libre. Dos triple de Édgar Vicedo y Alec Brown dejaban la puerta abierta a los madrileños para intentar dar la sorpresa, pero Zoran Dragic la cerró desde la línea de 4,60 para poner el 96-92.



- Ficha técnica:



96 - TD Systems Baskonia (23+32+17+24): Henry (13) , Rokas Giedraitis (34) Sedekerskis (12), Peters (5) y Diop (2) -cinco inicial-, Polonara (10), Kurucs (-), Fall (4) y Dragic (14).



92 - Movistar Estudiantes (24+20+25+23): Robertson (7), Avramovic (6), Vicedo (17), Brown (14) y Delgado (8) -cinco inicial-, Solá (7), Laksa (3), Cvetovic (3), Djurisic (15), Barea (6) y Arteaga (4).



Árbitros: Jordi Aliaga, Jorge Martínez y David Sánchez. Sin eliminados. Señalaron técnica a Barea (min. 32) y al entrenador visitante, Cuspinera (min. 37).



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima primera jornada de la Liga Endesa disputado sin público en el Fernando Buesa Arena de Vitoria.