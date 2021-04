Laso: "Un playoff es impredecible pero estoy tranquilo, hemos trabajado bien"

Madrid, 19 abr (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, transmitió tranquilidad de cara al "exigente e impredecible" 'playoff' contra el Anadolu Efes turco en la Euroliga y comentó que se basaba en "el buen trabajo del equipo".



"Las sensaciones son buenas. La entrada de Sergi (Llull) y Trey (Thompkins) significa que esta última semana hemos podido entrenar todos. Nico (Laprovittola) ha sido padre y se perdió un entrenamiento, pero todo ha sido bastante normal", dijo Laso en conferencia de prensa telemática.



"Sabemos que tenemos dos partidos muy exigentes. El Efes, y no solo este año, es un equipo muy reconocible con pívots con un gran juego interior, que pueden tirar de tres puntos y grandes defensores. Del juego exterior no creo que tenga que decir mucho, todos pueden anotar y tienen un equipo extenso, por decirlo de alguna manera", añadió.



Tras perder la final de la Copa del Rey y perder en casa ante el Anadolu, el pasado 30 de marzo por 83-108, el pesimismo se adueñó de los aficionados. Ahora tras ganar al Fenerbahce en Estambul y al Barça en el Palau, la situación anímica parece haber cambiado.



"No me vengo arriba cuando ganamos, ni abajo cuando perdemos. Intento valorar la situación y que el resultado no sea lo que me guíe. Ahora estamos en una buena dinámica de resultados", apuntó Laso.



Para Laso, los 'playoff' son "impredecibles".



" Los juegan los ocho mejores equipos de la temporada. Pongo dos ejemplos: cuando nos tocó el Darussafaca fuimos a Estambul cagados porque nos ganaron un partido aquí, y el Panathinaikos nos ganó de 40 el primer partido y lo sacamos adelante. El Madrid se ha ganado el respeto de que la gente nos valore", subrayó Laso.



El factor cancha es del Anadolu Efes.



"Es algo importante pero no decisivo. Esta temporada es especial por la ausencia de público y los problemas que todos hemos tenido por el covid-19. Vamos a ver cómo afecta esto a un playoff", observó el técnico.



En los dos partidos que Anadolu Efes y Real Madrid han jugado esta temporada, cada uno venció en casa del rival, el Madrid en Estambul con un marcador bajo (65-73) y los turcos en Madrid con uno alto (83-108).



"Los partidos anteriores siempre te enseñan algo, pero en ambos casos creo que las victorias fueron más abultadas de lo que se vio en ambos partidos. Contra equipos como el Efes hay que plantear diferentes opciones. Es difícil tratarlos de tú a tú. Larkin y Micic son jugadores muy dominantes y tenemos que romper ese juego tan de corrido que tienen", explicó.



Para el entrenador del Madrid, Shane Larkin es el jugador más explosivo de la Euroliga, tras la marcha de Mike James.



"Sí, es el jugador más explosivo, es muy rápido y muy difícil de parar. En Baskonia, dos días después de jugar contra nosotros, hizo un partido bestial y eso que le defendieron muy bien", alegó.



A Estambul viajará Vincent Poirier, pese a que no podrá jugar.



"Son 4 días en los que vamos a entrenar y en los que se puede acoplar al equipo, por eso viaja. Claro que me gustaría poder contar con él, pero dentro del equipo lo trato como si fuera una lesión, no puede jugar y ya está. Intento que el equipo no dependa de nadie, esa es la fuerza del equipo", dijo Pablo Laso. E