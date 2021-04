El MVP Embiid busca la revancha ante los Bucks

Redacción deportes, 23 abr (EFE).- Philadelhpia 76ers (39-20) y Milwaukee Bucks (36-22) repiten este sábado en el ?NBA Saturdays? (21:30 horas CET) el enfrentamiento de la madrugada del jueves al viernes en el que el autodenominado ?MVP? Joel Embiid sucumbió ante los del griego Giannis Antetounmpo (117-124).



Esta iniciativa de la liga de baloncesto norteamericana, que incluye también los ?NBA Sundays?, consiste en emitir partidos en horario de máxima audiencia europea para acercarse a los aficionados del Viejo Continente. Para la primera segunda mitad de temporada están programados 20 encuentros.



Se repite partido entre dos de los grandes aspirantes a ganar la Conferencia Este y llegar a las Finales de la NBA. Los Bucks se llevaron el primer duelo gracias a una primera mitad en la que anotaron 77 puntos, lo que les hizo iniciar el último cuarto con 21 puntos de ventaja, que maquillaron los 76ers con un parcial de 14-2 cuando el partido ya estaba sentenciado.



Encuentro que enfrentaba al jugador más valorado (MVP) de las dos últimas temporadas como es Antetokounmpo -quien terminó con una tarjeta estadística de 27 puntos, 16 rebotes y 6 asistencias- frente al autoproclamado ?MVP? de la presente campaña.



?No hay duda de que merezco el MVP. He sido dominante toda la temporada. Se ve cada vez que las defensas me envían tres jugadores cuando tengo el balón?, dijo sin dudar en una entrevista con el reputado periodista Shams Charania.



Para este segundo encuentro consecutivo, los 76ers volverán a contar con la baja de su otra estrella, el australiano Ben Simmons, quien no viajó con sus compañeros por ?enfermedad?, según informó la franquicia.



El partido que se disputará en el Fiserv Forum de Milwaukee (Wisconsin) comenzará a las 21:30 horas CET y se podrá ver en directo a través de la plataforma NBA League Pass, donde se pueden seguir todos los encuentros de la temporada.