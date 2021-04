78-88. UCAM Murcia mira al play off y Gipuzkoa Basket, a la LEB Oro

San Sebastián, 24 abr. (EFE).- El UCAM Murcia cumplió este sábado los pronósticos y, con su triunfo en San Sebastián (78-88), sigue firme en su lucha por entrar en las eliminatorias por el título de la Liga Endesa, a la vez que hunde a un Acunsa Gipuzkoa Basket cada vez más cerca de la LEB Oro.



El primer cuarto, con los donostiarras muy metidos en el partido, comenzó mal para Murcia (6-0) porque Okouo hacía daño desde la pintura y los tiros iniciales universitarios no entraban, pero tan pronto se entonaron Bellas y Taylor las cosas comenzaron a ir por un camino diferente.



El equipo murciano era consciente de que para derrotar al colista había que ponerse por delante y que fructificara alguno de los estirones del marcador que UCAM acostumbra esta temporada, pero éste no llegaría en unos 10 primeros en el que sí mostró la matrícula a su rival.



El segundo cuarto siguió parecido aunque con UCAM dando un paso adelante ante un Acunsa que echaba el gancho, con los triples de Dee y Carlson, pero no se ponía por delante y sufría cuando Cate y Radocic se hacían con el balón.



Los locales, con chispazos de buen juego y desaciertos en un porcentaje similar, lo intentaron en los minutos finales previos al descanso, sin embargo Murcia, que tenía la muñeca caliente de Taylor, se fue 8 puntos arriba y sembró dudas en el cuadro guipuzcoano.



Acunsa siguió haciendo la goma a la vuelta de vestuarios, se acercaba en el marcador instantes previos de que unos segundos de acierto visitantes colocaran a UCAM rozando los 10 puntos y otra vez vuelta a empezar hasta que el continuo desgaste hizo mella en los guipuzcoanos.



Una canasta de Bellas elevó la diferencia a los 10 puntos, los vascos volvían a atascarse en ataque y Marcelo Nicola pedía un tiempo que iba a ser determinante, bien para volver al partido o, si no fructificaba, para que los de Sito Alonso pusieran tierra de por medio.



Fue lo segundo, la arenga del técnico argentino no surtió efecto y el quinteto murciano allanó su victoria con un triple de Strawberry y una doble de Web para colocar el 56-71, toda una losa para el GBC que resultaría imposible ya de levantar.



El último cuarto no varió las cosas, las defensas se impusieron y el intercambio de canastas no hizo mucha mella en la ventaja que tenían los de Sito, de forma que la trabajada victoria no peligraría aunque obligó a no quitarse el mono de trabajo hasta el final.



- Ficha técnica:



78 - Acunsa Gipuzkoa Basket (23+17+18+20): Faggiano (13), Oroz (4), Tomás (9), Radoncic (6), Okouo (12)- cinco inicial- Span (7), Dee (10), Carlson (5), Magarity (9), Motos, Olaizola (3).



88 - UCAM Murcia (25+23+23+17): Bellas (13), Taylor (25), Rojas (3), Webb (7), Lima (9)- cinco inicial- Radovic (14), Strawberry (8), Corraliza, Churchill, Antetokounmpo, Cate (6), Vasileiadis (3).



Árbitros: Calatrava, Caballero y Fernández.



Incidencias: partido de la trigésima tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el San Sebastián Arena 2016.