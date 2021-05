Russell Westbrook se une a Oscar Robe colrtson con 181 triples-dobles

El base Russell Westbrook, de los Washington Wizards, hizo historia este sábado al llegar a los 181 triples-dobles como profesional e igualar la marca de todos los tiempos que estaba en poder del legendario Oscar Robertson.



Westbrook, que todavía no tiene un título de liga, ha superado a leyendas como Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) y LeBron James (99), además que todavía puede conseguir en numero 182 que lo dejará líder en solitario.



La histórica marca llegó en el tercer cuarto, cuando el marcador favorecía a los Indiana Pacers y Russell hasta ese momento acumulaba 21 puntos y 10 rebotes.



Westbrook pasó unos minutos en banquillo y al final llegó la décima asistencia con 1:19 minutos por jugarse. La asistencia fue para el escolta Bradley Beal, que iba a acabar el partido con 50 puntos y el triunfo de los Wizards a domicilio, en la prórroga, por 132-133.



Mientras que Westbrook acabar el partido con 33 puntos, 19 rebotes y 15 asistencias, siendo clave en la victoria de los Wizards (32-36) que se consolidan en el décimo puesto de la Conferencia Este con derecho a disputar el play-in por los playoffs.



"Es algo especial el haber podido empatar la marca de una leyenda como Robertson, pero lo más importante es que nuestro equipo cada día a ido a más y estamos en la lucha por disputar los playoffs", destacó Westbrook. "Ahora tengo que seguir siendo el mejor apoyo para mi equipo".



Por su parte, Robertson, durante toda la semana ha mostrado un gran entusiasmo y alegría de ver como un jugador como Westbrook podía alcanzar su marca histórica.



"No podría estar más feliz al respecto. Espero y deseo de verdad que él (Russell Westbrook) me supere. Disfruto enormemente la forma de jugar de Westbrook. Es un individuo dinámico que contagia su energía allá por donde va. Creo que es uno de los grandes bases de la NBA. En Washington ha hecho un trabajo excepcional".



El mismo concepto que mostró el entrenador de los Wizards, Scott Brookks, quien ya lo tuvo con los Oklahoma City Thunder.



"Sencillamente es algo increíble lo que ha conseguido y la manera como entiende Westbrook el baloncesto", destacó Brooks. "Se merece todo los éxitos del mundo".



También se unió al pensar de Robertson sobre el poco respeto que le tienen los profesionales de la información cuando hablan o analizan su desenvolvimiento en el campo.



"Es ridículo que muchos escritores le critiquen por el mero hecho de no tener un campeonato. Los jugadores no ganan solos. Hacen falta un buen grupo de compañeros y una gerencia acorde al nivel de la plantilla para lograrlo", sentenció Robertson en declaraciones recogidas por el New York Times. "Pero tiene todavía la opción de conseguirlo".



Westbrook no solo ha empatado una marca sino que además tiene promedio de triple-doble por cuarta vez en su carrera.



Robertson lo consiguió una vez en la temporada de 1961-62 y Westbrook podría darse el lujo de terminar sin puntos, rebotes y asistencias en resto de los partidos que aún le faltan por disputar a los Wizards en la temporada regular y acabar con promedios de triple-doble.



En lo que va de la temporada, Westbrook tiene promedios de 21,8 puntos; 11,4 rebotes y 11,4 asistencias por partido.



"Sencillamente es brillante la manera como ha hecho que nuestro equipo se haya convertido el respetable dentro de la NBA", comentó Beal. "Con Wetsbrook nos hemos ganado el respeto de los rivales".



Por si fuera poco, la marca de Westbrook se dio en el partido ante los Pacers, equipo ante el cual logró su décimo triple-doble, hecho que marcó un récord más, pues con el del sábado Westbook sumó su décimo triple-doble ante el equipo de Indiana como profesional.



Eso lo llevó a igualar la mejor marca de triples-dobles contra un mismo rival en su carrera.



De esta manera el '4' de los Wizards se unió a Robertson, Johnson y Wilt Chamberlain como los únicos jugadores en registrar al menos 10 triples-dobles contra un mismo rival.