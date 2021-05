97-124. Los Mavericks ganan a pesar de la expulsión de Doncic

El base esloveno Luka Doncic volvió a ser protagonista de otra acción antirreglamentaria que esta vez le costó la expulsión automática, pero su equipo de los Dallas Mavericks encontraron la manera de conseguir la victoria a domicilio por 97-124 ante los Cleveland Cavaliers.



El alero Tim Hardaway Jr. anotó 25 puntos y el escolta-alero Josh Richardson logró otros 20, lo que permitió que los Mavericks se consoliden en quinto puesto de la Conferencia Oeste con marca de 40-28 al conseguir el cuarto triunfo consecutivo.



Doncic recibió una falta flagrante de dos, una expulsión automática, apenas 1:55 en la segunda mitad por golpear al base de los Cavaliers Collin Sexton con "un golpe agresivo en el área de la ingle", según el árbitro principal David Guthrie. Ocurrió mientras luchaba por la posición debajo de la canasta de Cleveland.



"Sabía que le había pegado, pero no sabía dónde hasta que vi la repetición", declaró Doncic. "No fue nada a propósito. Eso sucede mucho en el juego. Fueron solo dos jugadores luchando por un rebote, supongo". Sexton, quien inició el contacto original, dijo que no había resentimientos porque era "solo una jugada de baloncesto al final del día".



Dallas extendió su ventaja a un juego sobre Portland en la batalla por el quinto lugar en la Conferencia Oeste. Los Angeles Lakers ingresaron a la noche dos juegos detrás de los Mavericks en el séptimo lugar, lo que los convertiría en el primer cabeza de serie en el torneo de entrada.



Doncic terminó con 15 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y dos recuperaciones de balón, en 22 minutos que estuvo en el campo, mientras que el base Jalen Brunson agregó 13 puntos y dio siete pases de anotación. El pívot canadiense Dwight Powell obtuvo 12 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y cuatro tapones como sexto jugador de los Mavericks.



Doncic tiene 15 faltas técnicas esta temporada, una menos que una suspensión obligatoria de un partido de la NBA, pero también llegó a las 1.500 asistencias como profesional dos días después de anotar su punto 5.000 en la NBA.



Sexton anotó 24 puntos para los Cavaliers, que perdieron su décimo partido consecutivo, igualando su racha más larga de la temporada, y no han ganado desde el 21 de abril contra los Chicago Bulls.