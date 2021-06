Ibaka se perderá lo que resta de temporada tras operarse de la espalda

Serge Ibaka no jugará en lo que queda de temporada en la NBA después de que este viernes Los Angeles Clippers anunciaran que el jugador se ha operado de los dolores en la espalda que le han atormentado en los últimos meses. Esta operación también complica muchísimo la presencia de Ibaka en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como parte de la selección española, aunque por ahora no hay una confirmación oficial al respecto. Los Clippers detallaron en un comunicado de prensa que Ibaka pasó por el quirófano el jueves en la ciudad californiana.

Un día después, el pívot hispano-congoleño explicó en las redes sociales cuál es su situación. "No hay nada que me habría encantado más que estar en la pista ayudando a mis hermanos y tratando de ganar un campeonato para los Clippers", dijo. "Ha sido una temporada muy dura, he trabajado muy duro para volver a tiempo para los playoffs... A veces las lesiones se ponen en tu camino y la salud tiene que ser la prioridad. Agradezco el amor y el apoyo de todos y ahora ya tengo la mente puesta en apoyar a mi equipo y en ponerme sano para la próxima temporada", añadió.

Ibaka, de 31 años, acompañó estos mensajes con una imagen suya en el hospital. El pívot llegó este año a los Clippers para reforzar las aspiraciones de los angelinos, que vieron como Montrezl Harrell se pasaba al bando rival al incorporarse a Los Angeles Lakers. Ibaka firmó un contrato por dos temporadas y 19 millones de dólares. Sin embargo, su rendimiento en California (EE.UU.) se vio muy lastrado por las lesiones.

Fue el escogido por los Clippers como pívot titular por delante de Ivica Zubac, pero durante la temporada regular estuvo dos meses sin poder jugar por dolores de espalda. Ibaka regresó a la cancha en el penúltimo partido de la temporada regular y disputó algunos minutos en los dos primeros encuentros ante los Dallas Mavericks en la primera ronda de los playoff. Sin embargo, el pívot no ha vuelto a jugar desde entonces y se perdió los otros cinco partidos contra los Mavericks (4-3 para los Clippers) además de los dos que hasta ahora se han disputado de la semifinal de la Conferencia Oeste (0-2 para los Utah Jazz).

En la temporada regular, Ibaka solo pudo jugar 41 encuentros con los Clippers en los que promedió 11.1 puntos, 6.7 rebotes y 1.8 asistencias por partido. En la campaña anterior, Ibaka promedió 15.4 puntos, 8.2 rebotes y 1.4 asistencias por encuentro con los Toronto Raptors. Ibaka ganó el título de la NBA con el conjunto canadiense en la temporada 2018-2019.