El sueco Ericsson gana su primera carrera IndyCar; O'Ward acaba tercero

Detroit (EE.UU.), 12 jun (EFE).- De nuevo la sorpresa saltó en la competición automovilística IndyCar con el triunfo este sábado del expiloto de Formula 1, el sueco Marcus Ericcson, que se impuso contra todos lo pronósticos en la Primera Carrera del Chevrolet Dual de Detroit, en lo que fue su primer triunfo desde que comenzó a competir.



En una de las temporadas de la Serie NTT IndyCar más impredecibles de la historia, Ericsson, del equipo Chip Ganassi Racing, logró una de las victorias más improbables que se recuerden recientemente en la competición de Detroit.



Ericsson mantuvo a raya al holandés Rinus VeeKay y al mexicano Pato O'Ward en una carrera de tres vueltas hacia la bandera a cuadros después de la segunda bandera roja del evento.



El piloto sueco estaba en segundo lugar en el No. 8 Huski Chocolate Chip Ganassi Racing Honda cuando los autos entraron en boxes para el período de bandera roja causado cuando el francés Romain Grosjean se estrelló en el No. 51 NURTEC ODT Honda con seis vueltas para el final.



Pero Ericsson tomó la delantera en el pit lane cuando el No. 12 Verizon 5G Team Penske Chevrolet del líder, el australiano Will Power, no reiniciaba después del período de bandera roja en un día húmedo y soleado con una temperatura del aire de 27 grados centígrados.



Ese aparente mal funcionamiento de la unidad de control eléctrico completó la carga de Ericsson desde una decepcionante posición de salida 15, ya que las últimas cinco vueltas de la carrera, incluidas dos bajo bandera amarilla, fueron las únicas que Ericsson lideró en todo el día.



Ericsson se alejó del Chevrolet Sonax / Autogeek No. 21 de VeeKay en las últimas tres vueltas bajo el green de la carrera de 70 vueltas, ganando por 1.7290 segundos a una velocidad promedio de 151 kilómetros por hora.



El ganador del premio NTT P1 (la pole), O'Ward, fue tercero en el Chevrolet McLaren SP No. 5 Arrow, 1.9105 segundos detrás de Ericsson.



"Por una vez, las cosas cayeron a mi manera", declaró Ericsson. "Se siente realmente bien. Por Will, me siento muy mal por él con la forma en que terminó para él. Hizo un trabajo tremendo hoy. Pero hoy era mi día y ya era hora".



La calificación para el Premio NTT P1 (pole) para la Carrera 2 está programada a las 9 a.m. hora del Este (13:00 gmt).



La primera victoria de Ericsson en la IndyCar se produjo en la 37ª apertura de su carrera en tres temporadas. Su mejor resultado anterior fue segundo en este mismo circuito urbano temporal de 14 vueltas y 3,781 kilómetros en 2019.



El veterano de la Fórmula Uno, Ericsson también se convirtió en el séptimo ganador diferente en las primeras siete carreras de esta temporada, una hazaña lograda por última vez en 2017 y un hito alcanzado solo en cinco temporadas anteriores en la historia de un siglo de la serie.



Es el cuarto ganador de su carrera por primera vez en 2021, uniéndose al español Alex Palou, que acabó decimoquinto.



El japonés Takuma Sato terminó cuarto con el No. 30 Panasonic / Mi-Jack Honda, mientras que su compañero de equipo, el Rahal Letterman Lanigan Racing, Graham Rahal, completó los cinco primeros en el No. 15 Fifth Third Bank Honda.



Power y Ericsson fueron los pilotos dominantes en las últimas etapas de la carrera.



Menos de un segundo los separó una vez que Power tomó el primer lugar en la vuelta 54 cuando los líderes Rahal y su compañero de equipo en RLL Santino Ferrucci, en un ciclo diferente de paradas en boxes, entraron en la vuelta 53.



Un duelo de cierre muy esperado entre el campeón de la serie 2014 y el 39 veces ganador de la carrera INDYCAR SERIES Power y Ericsson se desvaneció cuando Grosjean golpeó la pared en la curva 9 en la vuelta 64.



Los jueces decidieron detener la carrera en condiciones de bandera roja, con todos los autos ingresando al pit lane.



Después de un descanso de siete minutos y 29 segundos, la carrera se reanudó, sin Power al frente del campo.



Su ECU aparentemente funcionó mal y su equipo del Equipo Penske no pudo encender el auto. La tripulación instaló rápidamente un nuevo ECU, y un Power abatido regresó a la pista y terminó vigésimo, tres vueltas por detrás del ganador.



Antes del drama tardío de la carrera, el evento se desarrolló rápidamente en un duelo estratégico con dos caminos claros.



Un grupo de pilotos entró en boxes en las primeras cinco vueltas para deshacerse de los neumáticos Firestone alternativos "rojos" de agarre para aumentar la durabilidad de los neumáticos primarios "negros" de Firestone, eligiendo una estrategia de tres paradas. O'Ward y VeeKay estuvieron entre los que eligieron esta opción.



El otro grupo de conductores eligió comenzar y permanecer en los rojos de Firestone el mayor tiempo posible antes de cambiar a sus neumáticos principales. Ericsson, Power y Sato estuvieron entre los conductores que eligieron esta opción.



Luego estaban los campeones reinantes y seis veces campeones de la serie el neozelandés Scott Dixon y el canadiense James Hinchcliffe formaron parte del grupo de cuatro de los 25 pilotos que eligieron comenzar con neumáticos primarios, y se quedaron fuera el mayor tiempo posible para estirar el combustible y el desgaste de los neumáticos en una carrera de dos paradas.