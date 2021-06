Mondelo: ?Las jugadoras se han sacado toda la tensión acumulada?

Valencia, 18 jun (EFE).- El seleccionador español Luis Mondelo se mostró muy satisfecho tras el triunfo de su equipo en la segunda jornada del Eurobasket, ante Suecia por 76-55, y que las principales razones fueron que leyeron muy bien cómo debía ser su defensa y en ataque tuvieron un gran porcentaje de tres ?porque la gente se ha sacado de dentro toda la tensión acumulada?.



?Nos hemos parecido mas a lo que somos y a lo que queremos ser. En defensa?, destacó Mondelo en la rueda de prensa posterior al choque en la que dijo que es normal el bajón que tuvieron en la segunda parte.



?Nos hemos querido gustar un poco, hemos perdido muchos balones y ellas han podido correr pero ganar de 21 puntos a un buen equipo como Suecia es para estar contento. Estoy muy contento por las jugadoras?, añadió.



Además, el técnico se mostró muy contento de que Laia Palau se haya convertido en la jugadora con más partidos en los Eurobasket al acumular 69 en diez torneos.



?Estamos viviendo un momento histórico y le dije al equipo cuando llegó a las 300 internacionalidades que es algo que no volveremos a ver. He tenido la gran suerte de tenerla muchos años y por eso me ha ido bien, Ha hecho buenos a todos sus entrenadores. Disfrutemos de ellas mientras esté porque yo esto no lo volveré a ver. Igual dentro de treinta o cuarenta años hay otra pero yo no lo veré?, señaló.



Por su parte, el italiano Marco Crespi, seleccionador sueco, señaló que hubo dos partes muy ?completamente diferentes? por parte de su equipo que salió ?a divertirse en el mal sentido? en la primera y se vio sorprendido por lo bien que manejó España la ?gran presión que tenía?.



?Después de su derrota el primer día nos ha sorprendido lo bien que han salido y lo agresivo que han defendido?, admitió Crespi, que valoró la mejoría de su equipo tras el descanso.



?En la segunda parte, competimos con ellas, que están un escalón por encima nuestro y es una gran noticia para el partido del domingo Bielorrusia. Quisimos defender y defendimos, fuimos al límite de nuestras capacidades y fue un placer para todos?, afirmó.