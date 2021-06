Ponsarnau: ?En el Valencia el entrenador debe ser un paraguas?

Valencia, 19 jun (EFE).- El exentrenador del Valencia Basket Jaume Ponsarnau se mostró satisfecho por la etapa de cinco años que ha cerrado en el club, subrayó los buenos resultados obtenidos, admitió que duda en si hizo lo correcto al descartar a Rafa Martínez para la final de la Eurocopa de 2019 y destacó que en la entidad el técnico ?debe ser paraguas de muchas cosas?.



En una entrevista con la Agencia EFE, aseguró que cierra este periodo con ?sensación de crecimiento? de haber dado ?un paso adelante? en su carrera ?tanto en conocimientos como en estatus? y de haber vivido ?una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos?.



?Cuando hay exigencia de resultados siempre es muy difícil, para lograr la permanencia o para luchar por ser campeones cuando hay equipos que son mejores. Se trataba de buscar la fórmula para ganar a los mejores?, resumió Ponsarnau, que llegó al club en 2016 como ayudante de Pedro Martínez y lo fue también de Txus Vidorreta antes de hacerse cargo del primer equipo.



?Haber empezado como segundo me dio un conocimiento del club, de las exigencias y de los jugadores. El Valencia cambia poco de jugadores y ellos marcan mucho las inercias y eso me fue muy útil. También lo fue saber que es muy importante en este club que el entrenador debe ser el paraguas de muchas cosas, de los jugadores, del club y de todo lo que hay detrás. Si no lo asumes dejan de confiar en ti?, afirmó.



?Debes actuar protegiendo al club. En ciertos momentos puedes haber pensado en que era mejor fichar o cambiar a un jugador, pero creo que no debes hacer lío de cara a fuera, has de transmitir que hay un camino común y proteger también a los jugadores?, ahondó.



Ponsarnau explicó que la lealtad recíproca que ha habido ?ha sido una clave importante de los buenos resultados que ha habido? y explicó que si la sensación es que podían haber sido ?muy buenos? es porque han estado ?muy cerca porque ya eran buenos resultados?.



?Hemos jugado tres temporadas seguidas las semifinales de la ACB, nos clasificamos para la Euroliga de la única manera que podíamos, jugando y ganando la final de la Eurocup y la hemos jugado dos temporadas, la primera creo que compitiendo muy por encima de nuestras posibilidades y la segunda con más posibilidades pero en la edición más complicada e igualada hemos conseguido 19 victorias?, señaló.



Ponsarnau desveló a EFE cuáles han sido sus mejores momentos en la entidad. ?Cada cosa en su contexto, ganar la Liga (como ayudante de Pedro Martínez) fue increíble y la Eurocopa (ya como primer entrenador) también. La responsabilidad en cada una era diferente pero en ambos casos había mucha implicación. Han sido los dos mejores momentos?, dijo.



Entre los peores destacó la fase final de la ACB de la campaña 2019-20 cuando tras haber hecho ?un esfuerzo máximo? tras el estallido de la pandemia del covid 19 lograron ?nuestro máximo nivel? pero se vieron lastrados por las lesiones de Guillem Vives, Maurice Ndour, Louis Labeyrie y Alberto Abalde.



?También no habernos clasificado para los playoffs de la Euroliga este año. Además sigo muy enfadado por haber perdido esta temporada el tercer partido de la semifinal contra el Madrid. En el primer partido no estábamos preparados ni física ni mentalmente para dar respuesta a todo lo que sabíamos que nos iba a plantear pero en el tercer sí que estábamos. Aún así, creo que con un punto más de inspiración y de suerte podríamos haber ganado?, apuntó.



Ponsarnau admitió además que se cuestiona especialmente una decisión en estos tres años: haber descartado a Rafa Martínez para el tercer partido de la final de la Eurocopa de 2019.



?No sé si tocaba. El sentido común te lleva a tomar esa decisión porque teníamos un problema en el puesto de base pero hay veces que hay cosas que están por encima del sentido común y la historia de Rafa en el Valencia es una de ellas. Por eso aún me lo planteo?, afirmó.



Ponsarnau analizó las muchas alabanzas que recibió el equipo de los entrenadores rivales en la Euroliga por la riqueza de su juego ofensivo y al mismo tiempo la dificultad que han tenido para lograr que su defensa fuera consistente.



?En el Valencia, desde que llegué, hay una marca que es la del juego de ataque colectivo, jugar a partir del pase, y eso va a contracorriente de la Euroliga, que está tendiendo a la verticalidad, al uno contra uno y a un pase o dos. Hemos ido a la contra, eso ha sido atractivo y valorado por los otros entrenadores. Hemos tenido una marca y eso nos ha servido para ser muy competitivos?, recordó.



?Hicimos tres fichajes que pensábamos que nos iban a dar un paso adelante en defensa, Martin Hermannsson, Nikola Kalinic y Derrick Williams. Pero cuando tratamos de aprovechar sus cualidades, el equipo se frustró mucho, perdimos muchos partidos en la ACB y se puso en riesgo la clasificación para la Copa. Había jugadores de anteriores temporadas que tenían muchas dudas, volvimos a nuestra ?defensa madre? y tratamos de aprovechar a los nuevos pero nos ha costado?, asumió.



El técnico dijo que se lleva ?muchas cosas? para su nueva etapa en el Casademont Zaragoza. ?El construir una metodología de trabajo, jugar dos competiciones e interpretar cómo te tienes que adaptar a las virtudes y no virtudes que tiene tienes, me voy con muchos más conocimientos de los que tenía cuando llegué?, afirmó.?Zaragoza tiene una afición importante y lo más importante es que sientan orgullosa de lo que hacemos y de cómo y que eso nos dé para ser competitivos?, señaló.



Respecto al futuro del Valencia dijo que sus objetivos de estar entre los mejores de Europa y sacar jugadores de L?Alqueria son ?factibles? pero recordó que ?requieren una metodología?.



?L?Alqueria da la posibilidad de sacar jugadores pero hace falta un paso intermedio y es un proceso largo en la mayoría de jugadores. Por ejemplo, Josep Puerto es potencial ACB pero tiene que jugar y el Valencia ficha jugadores por delante y tiene una exigencia de resultados y es complicado que lo haga. Lo mismo pasa con Jaime Pradilla , Guillem Ferrando o Millán Jiménez?, deslizó.



Ponsarnau recomendó ?paciencia? y no ?forzar? sus minutos en el primer equipo y esa misma ?paciencia? cuando no lleguen los resultados en un momento puntual ?porque romper el camino? en busca de una reacción inmediata puede hacer ?que no se llegue al final en el mejor momento competitivo?.?Pero eso no puede suponer que no haya una responsabilidad, partidos como el que hicimos nosotros con el GBC no son admisibles?, recordó el técnico.