Gasol: "¿Seguir en el Barça? No lo descarto"

Barcelona, 24 jun (EFE).- El pívot internacional español Pau Gasol (Sant Boi de Llobregat, 1980) todavía no sabe si seguirá jugando tras los Juegos Olímpicos de Tokio, pero en una entrevista concedida a EFE no descarta seguir en el Barça un año más antes de su retirada. En cualquier caso, la decisión la tomará después de la cita olímpica.



Pregunta: Está en la prelista para los Juegos Olímpicos de este verano. ¿Cómo lo afronta?



Respuesta: Tengo muchas ganas y mucha ilusión. Creo que los Juegos Olímpicos era uno de mis objetivos desde que me lesioné. Siempre los campeonatos con la selección son objetivos durante toda mi carrera, pero con estos traspiés y estas lesiones que he tenido en el pie era un objetivo que quería.



Quería luchar por acabar o por tener la oportunidad de jugar unos Juegos Olímpicos a estas alturas de mi carrera, unos quintos Juegos.



Estoy con ganas de empezar con la selección, con el grupo, de hacer un buen trabajo de ayudar al equipo y de estar en la lista definitiva de Tokio.



P: La pandemia le ha ayudado un poco a poder llegar a estos Juegos, ¿no?



R: En parte sí. En parte me ha dado más tiempo, me ha dado más margen, porque si los Juegos hubieran sido el año pasado es muy probable que no hubiera podido llegar. No hay mal que por bien no venga, dicen, y hay que buscar el lado positivo de las cosas. Y lo que he intentado es adaptarme a las circunstancias y crear un plan de trabajo que me permitiera volver a jugar.



Es el primer paso que he hecho y a un alto nivel con el Barça. Muy contento de ello y ahora de poder estar con la selección para los Juegos.



P: A falta de la lista definitiva, ¿hay selección para optar a una medalla?



R: Yo creo que sí. Este equipo siempre está con una mentalidad muy ambiciosa, mucho trabajo y una gran calidad no solo baloncestística sino humana, que es lo que al final caracteriza a este grupo. Nosotros nunca nos ponemos límites y vamos a ir a competir, darlo todo y luego el campeonato te pone en tu sitio.



P: Dijo Jasikevicius que igual se replanteabas su futuro con unos días de vacaciones. Ahora que los ha tenido, ¿sabe qué hará después de los Juegos?



R: Veremos. Al final reflexionaremos, desconectaremos un poco y hablaré con mi familia, veré cómo me siento y sopesaremos un poco el futuro. Pero eso está a mes y medio vista. Ahora, lo único que quiero es centrarme en prepararme para los Juegos Olímpicos, para este gran reto y estar al mejor nivel que pueda estar. Y disfrutar, sobre todo disfrutar este momento, que pasa rápido.



P: ¿Entonces no descarta seguir en el Barça?



R: En la vida no hay que descartar nada. También hay que ser conscientes de que las opciones son las que son y estoy en un momento en que me centro mucho en el presente y ya veremos el futuro qué depara. No lo descarto, pero tampoco puedo entrar en nada más.



P: Juan Carlos Navarro dijo que haría todo lo posible para fichar a tu hermano Marc Gasol para el Barça. ¿Cómo ve esa posibilidad?



R: Si no puedo hablar de lo mío, cómo voy a hablar de lo de los demás. Es difícil y son decisiones muy personales y muy subjetivas. Hay que dejar que las cosas sucedan como tengan que suceder y como cada uno quiera que sucedan.



El interés del Barça es lógico. Marc es un grandísimo jugador que podría ayudar mucho al equipo, pero también tiene que sopesar su momento, su estado y lo que quiere hacer en su futuro y en su vida.



P: ¿Van a tener una conversación al respecto en la villa olímpica?



R: No lo creo, ya veremos. Si sale, sale. Marc tiene que pensar en su futuro, en su vida y en su familia, después de muchos años también jugando a esto y muchos años estando en Estados Unidos y ver qué le apetece.