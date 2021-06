54-63: Serbia agranda la maldición de Francia

Serbia se proclamó campeona de Europa al derrotar a Francia por 54-63 y agrandar la maldición de las galas que firmaron su quinto subcampeonato seguido. Serbia apostó por la energía y la calidad de sus individualidades, mientras que Francia no se supo salir de los esquemas y careció de iniciativa para contrarrestar a sus rivales. Francia y Serbia jugaron un baloncesto rápido y directo, de poca elaboración, en los primeros minutos pero el escaso acierto en el lanzamiento en ambos bandos hizo que el marcador apenas de moviese, 4-2 (min.4).

Sonja Vasic, MVP de la final que anunció luego su retirada, fue la primera que abrió las hostilidades con un triple, pero no el primer cuarto no fue demasiado anotador y finalizó con un exiguo 11-14 para las balcánicas. Francia reaccionó en el inicio del segundo acto y con un parcial de 7-0 igualó el marcador a 18 (m.12.30), pero ahí se acabó su puesta en escena porque no volvió a anotar en los siguientes 5 minutos en los que Serbia consiguió un parcial de 0-13, 18-31 que pareció comenzar a decantar la final.

El baloncesto por conceptos de Francia con una buena circulación por detrás de la línea de 6,75 metros no tuvo, después, una consecuencia en forma de puntos o de balones interiores para provocar personales. Serbia, por su parte, apostó por poner más energía, más viveza en pista e ir aprovechando la calidad individual de sus jugadoras en un juego menos encorsetado que el de sus rivales. Cuando más perdidas parecían estar las galas, apareció Valeriane Vukosavljevic para con un triple cerrar el parcial y dar esperanza a su equipo. Sarah Michel con un nuevo acierto de tres puntos secundó a su compañera y Francia firmó otro parcial de 8-0, para ir a vestuarios con 26-31 y meterse de lleno en la final. Además de Vasic, Jelena Books fue de las destacadas en Serbia con 8 puntos anotados.

Vasic volvió a abrir el marcador y Serbia continuó con su defensa de ayudas dentro de la línea de triples al ver que se le seguía atragantando a Francia. El marcador siguió sin moverse para las francesas después de 3 minutos y medio, 26-36, y lo que fue peor fue la sensación de falta de respuestas ante los dos triples consecutivos de Ana Dabovic que subió el 26-39 al marcador (m.24). La sangría continuó hasta el 0-10 de parcial, que Francia rompió por medio de Vukosavljevic desde la línea de personal, después de más de 5 minutos sin anotar de nuevo, 28-43 (m.25.15). Serbia estaba a punto de cerrar el partido, la victoria y la medalla de oro ante una selección gala plana, sin ideas, sin ansias, sin poder de reacción y sin nadaUn triple de Marine Johannes dio ánimos a Franca, pero la actuación de Yvonne Anderson le dio puntos a Serbia, que cerró el tercer cuarto con 8 puntos de ventaja, 40-48.

Por dos veces Serbia tuvo el partido decantado y dos veces resucitó Francia, sin grandes alharacas en su juego, pero sabiendo sufrir sin perder la esperanza ni la cara al partido. Un triple de Brooks por aquí, una penetración y asistencia de Anderson por allá, y Serbia volvió a elevar la renta, 42-55 (m.32.45). Francia lo intentó con una Sandrine Gruda más ofensiva y directa, pero Serbia respondió canasta por canasta hasta el 54-63 final. Serbia tomó el testigo de la selección española y se proclamó campeona de Europa, mientras que Francia firmó su quinto subcampeonato seguido. Su maldición continua.

FICHA TÉCNICA.-



Francia (11+15+14+14): Duchet (0), Gruda (5), Johannes (13), Miyem (2) y Vukosavljevic (15) -equipo inicial-, Michel (6), Chartereau (6), Ciak (2), Epoupa (0) y Williams (5).

Serbia (14+17+17+15): Vasic (12), Brooks (15), Crvendakic (0), Dabovic (9) y Krajsnik (2) -equipo inicial-, Anderson (18), Cadjo (0), Dugalic (2), Jovanovic (3) y Skoric (2).

Árbitros: Maj Kazuko Forsberg (DIN), Gvidas Gedvilas (LIT) y Wojciech Liszka (POL). Sin eliminadas.

Incidencias: Partido correspondiente a la final del Eurobasket femenino, disputado en el pabellón Fuente de San Luis de Valencia, ante unos 2.000 espectadores.



Ricardo Molinelli