Abrines: "Yo era uno de los jóvenes que admiraban a esta generación"

El alero de la selección española Álex Abrines recordó que él como aficionado admiraba a la selección formada por los Pau y Marc Gasol o Rudy Fernández, que ahora son sus compañeros en la concentración previa a Tokio 2020, algo que trata de "disfrutar al máximo" porque "puede ser el último".



"Compartir vestuario con estos jugadores es lo último. Trato de disfrutarlo al máximo, es una generación que lo ha ganado todo, ha hecho mucho por este país y por los jóvenes que juegan ahora al baloncesto y les admiran, yo era uno de ellos. He tenido la oportunidad de compartir más de un verano con ellos, puede ser el último que se junten todos, hay que salir a disfrutarlo y aprovechar la oportunidad", explicó tras el entrenamiento de este martes.



El alero del Barça forma parte de una preselección de 18 jugadores que se reducirá a los doce definitivos que competirán en Tokio, para la que la competencia será dura, aunque confía en sus opciones de convencer al seleccionador, el italiano Sergio Scariolo.



"Sé que hay posibilidades pero no hay nada confirmado. El puesto hay que ganárselo día a día. Intento trabajar al máximo, mejorar, hacer lo que Sergio me pide, y si después me pide que esté entre los doce estaré contento", explicó.



España está encuadrada en el grupo C, junto a la anfitriona Japón, Argentina y un tercer país que saldrá del preolímpico que se disputará en Kaunas (Lituania), en el que compite la selección lituana y la Eslovenia de Luka Doncic como principales aspirantes, junto con Venezuela, Angola, Polonia y Corea del Sur.



"Es un grupo no fácil, no hay ninguna favorita, Eslovenia con Luka (Doncic) y (Goran) Dragic, que son jugadorazos, es la que tiene más nombre. El que llegue será el que lo haya merecido, será un rival muy duro. En este formato son tres partidos de grupo y no puedes entrar poco a poco, tienes que ir a tope desde el principio porque te la juegas", valoró.



Abrines se mostró "contento" por estar en la preselección, reconoció que al principio "cuesta arrancar" después de unas cortas vacaciones tras haber ganado la Liga Endesa con el Barça, y valoró la ausencia de su compañero Pierre Oriola, que se ha tenido que ir a casa para aislarse temporalmente por un contacto estrecho con un positivo por coronavirus.



"No le ha tocado a Pierre pero sí a un contacto directo, así que tenemos que ir con cuidado. No podemos estar encerrados en la habitación porque para la cabeza es complicado, pero sí que hay que tomar una serie de precauciones porque estar vacunado no implica ser inmune y no poder transmitir el virus", finalizó.