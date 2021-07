Vives: "Vengo con ambición de seguir creciendo en un club que está creciendo"

Badalona (Barcelona), 8 jul (EFE).- El nuevo base del Joventut Guillem Vives dijo este viernes en su presentación en el Palau Olímpic que vuelve a Badalona "con la ambición de seguir creciendo en un club que está creciendo".



"No tengo palabras para describir el momento de felicidad que sentimos mi familia y yo cuando me llamó el Joventut. Fue un momento único que celebré mucho y tengo muchas ganas de volver a trabajar con la gente que me llevó a ser profesional", dijo el jugador.



El base barcelonés vuelve a la Penya siete temporadas después con el objetivo de transmitir al equipo "la ambición que aprendí en Valencia, donde era importantísimo ganar desde el minuto uno, para hacer mejor al grupo y que cada vez sea más competitivo".



El jugador, formado en las categorías inferiores del Joventut, afirmó que cuando le llamaron para volver a Badalona no se lo pensó. "Es una opción perfecta para mí, la deseaba y el club tiene una ambición y una competitividad diferente a la que tenía cuando me marché", dijo.



En ese sentido, el jugador reconoció que la situación actual que vive el Joventut de "continuar creciendo" es la misma que tenía el Valencia Basket cuando lo fichó hace siete temporadas.



El jugador reconoció que durante estos siete años que ha estado en Valencia ha echado en falta el ambiente del Joventut, donde volverá a coincidir con Ferran Bassas y Albert Ventura, que estuvieron en el acto de presentación, y con el técnico Carles Duran que lo dirigió tanto en Badalona como en el Valencia Basket.



"Siempre estaré agradecido a Carles Duran por el apoyo que me dio en Valencia cuando era muy joven y él era primer segundo entrenador y luego dirigió al equipo", dijo el jugador.



El director técnico del Joventut, Jordi Martí, calificó a Guillem Vives como "uno más de los nuestros" y dijo que pese a que ha firmado "por tres temporadas" espera que siga en Badalona "muchas más".



Martí destacó que el base vuelve al Joventut con una edad "ideal" para jugar y con una experiencia de competir al máximo nivel que el club quiere que transmita al equipo para que este "compita y siga creciendo".