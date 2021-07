Collet: "Evan Fournier estuvo fantástico"

Saitama, 25 jul (EFE).- El entrenador del conjunto francés, Vincent Collet, destacó el gran papel de su jugador Evan Fournier, autor de 28 puntos y 4 rebotes, en la victoria contra Estados Unidos en el arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio (83-76), que no perdía en unos Juegos Olímpicos desde Atenas 2004.



"Evan estuvo fantástico, no quiero utilizar grandes palabras pero acertó grandes tiros y para hacer estas actuaciones necesitas consistencia, es lo más importante, y necesitas jugadores que puedan tomar este tipo de tiros. Lo bueno para mí es que el equipo ha entendido eso, ha jugado para él, y los compañeros le ponen en situación para hacer esto", aseguró el seleccionador galo.



El entrenador francés resumió la victoria de su equipo apelando a su capacidad defensiva para anular las virtudes del conjunto estadounidense.



"Comenzamos bien, pero en el primer cuarto sufrimos en la transición defensiva, ellos tuvieron algunas situaciones fáciles, canastas fáciles, la diferencia cambió cuando paramos los puntos en transiciones rápidas y felicito a mis jugadores, porque cuando ellos pararon las transiciones, para ellos fue todo más difícil. Al final controlamos bien el balón y nuestro juego interior fue un problema para ellos", argumentó.



No obstante, Collet intentó no perder el foco recordando que la fase de grupos no está acabada, y que necesitarán ganar a la República Checa el próximo miércoles para acercarse a los cuartos de final.



"El segundo partido va a ser más difícil, dije hace una semana que el segundo será el más importante. Tenemos que calmarnos y estar preparados para el segundo contra República Checa", incidió.



En cuanto al escolta Guerschon Yabusele, que se llevó dos golpes en diferentes momentos del partido que le hicieron retirarse con dolor, Collet se mostró preocupado.



"No sé todavía como está, estoy preocupado seguro, porque recibió un golpe, no he visto cómo fue. Estamos preocupados, mañana pasará examen y esperamos que este mejor después de eso. Es un problema para nosotros, nos ha ayudado mucho, cruzo los dedos y espero que no esté muy mal", finalizó.