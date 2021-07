Ricky Rubio: "Una selección no es solo un jugador"

Saitama, 29 jul (EFE).- Ricky Rubio, base de la selección española, el más destacado de la victoria contra Argentina (81-71) con sus 26 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, reivindicó que una selección "no es sólo un jugador" y pidió valorar el trabajo de sus compañeros en la defensa y en otros aspectos del juego.



"En baloncesto hay muchos detalles que no se notan en las estadísticas y sin ellos no ganaríamos. Hoy se puede destacar la anotación mía, pero sin la defensa, faltas en ataque que hemos provocado, Víctor Claver, que ha estado increíble otra vez... Una selección no es sólo un jugador", declaró en la zona mixta del Saitama Super Arena.



"Podríamos decir lo mismo con Eslovenia y Doncic. Tiene una influencia en el juego muy alta, pero hay muchas cosas en el baloncesto que influyen a que yo pueda meterla, desde un buen bloqueo, cosas que al ojo del espectador no se ven, como un simple abrazo, un 'vamos'...", añadió.



El base de El Masnou (Barcelona) dijo que esta selección ha demostrado "muchas veces que ante las adversidades se crece" y que sabe jugar "un partido tan complicado como este".



Argentina comenzó con un parcial de 3-12 en los primeros tres minutos, pero España no perdió la calma. "También nos ponemos nerviosos, lo que pasa es que tenemos experiencia, hemos jugado muchos años juntos y sabemos que un error de un momento no puede acarrear al siguiente", explicó Ricky Rubio.