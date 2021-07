Doncic amenaza a España

Saitama, 31 jul (EFE).- Luka Doncic. La descripción del próximo rival de la selección española de baloncesto se reduce a un nombre propio: el del jugador que rige los destinos de Eslovenia, que anota, asiste, rebotea y domina los partidos con insultante facilidad, en el duelo por el primer lugar del Grupo C de este domingo a las 17.20 horas locales (10.20 CET).



Es una de las estrellas indiscutibles de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aseguran sus compañeros que ir a comer con él en la Villa Olímpica requiere contar con dos horas para solventar la riada de fotografías y firmas que todos los deportistas solicitan al jugador de los Dallas Mavericks de la NBA.



"Lo que más me impacta no son tanto los números que cosecha, sino la sensación que este equipo está dando a todo el mundo, parece imbatible, y él parece imparable. Luka no ha perdido un partido con la selección eslovena y es un dato, no es solo números y estadísticas, es un ganador que arrastra a un equipo bueno, que ha encontrado una forma de seguirle muy buena", analizó el seleccionador español Sergio Scariolo.



Los epítetos parecen acabarse con un jugador que en su debut en unos Juegos Olímpicos estuvo a punto de batir el récord histórico de anotación -hizo 48 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias ante Argentina, y se quedó a apenas siete del hito anotador del brasileño Óscar Schmidt- y en el segundo contra Japón, en apenas 26 minutos en pista, puso 25 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.



Lo constató con amargura el entrenador argentino Sergio 'Oveja' Hernández, el primero en cruzarse con la tormenta eslovena. "El análisis del partido se llama Luka Doncic, para mí, y lo dije hace dos años, el mejor jugador del mundo, incluida la NBA. Si tenía alguna duda ya me la quité. Es el mejor jugador del mundo", aseguró.



DUELO DE ESTILOS



Más allá de Doncic, y de cómo parar su producción ofensiva, anotando y sirviendo para que los demás, hay mucho más que analizar de este España-Eslovenia en cuanto a la forma de jugar de ambos conjuntos, prácticamente opuesta.



Si Eslovenia es el epítome del baloncesto en transición, a la carrera, jugando a muchos puntos (118 a Argentina y 116 a Japón) y dejando la defensa a un lado; España es todo lo contrario, un equipo que pone las bases en un esfuerzo defensivo solidario y gremial, que no ha pasado de los 90 puntos por encuentro: le hizo 88 a Japón y 81 a Argentina.



No es que España no sepa correr, de hecho tiene jugadores terriblemente dotados para ello como los bases Ricky Rubio y Sergio 'Chacho' Rodríguez, el escolta Sergio Llull o el alero Rudy Fernández; pero construye los partidos desde el esfuerzo defensivo, un elemento inexcusable en los planes de Scariolo.



De esta manera, quien domine el 'tempo' del partido tendrá mucho ganado. El seleccionador de Japón, el argentino Julio Lamas, lo diseccionó tras jugar contra Eslovenia.



"España es un buen equipo en transiciones, (Sergio) Scariolo era responsable en Toronto de las transiciones, e hizo un equipo increíble, pero hacían 78 posesiones y 88 jugadas por partido, Eslovenia hace 20 más. Realmente, será un partido divertido para ver en todo el mundo", considero.



En este duelo por el ritmo del encuentro, cobra particular importancia el emparejamiento de bases entre Luka Doncic y Ricky Rubio. El base catalán está en racha: hizo 22 puntos y 9 asistencias ante Japón y 25 con 5 rebotes y 4 asistencias ante Argentina.



España se beneficia de su gran momento, pero quiere apartarse de la 'Rickydependencia' y contra Doncic necesitará una gran defensa colectiva para detener al fenomenal jugador esloveno.



El premio para el ganador es ser primera de grupo y probablemente evitar a Estados Unidos, que en buena lógica será la mejor segunda de grupo si gana a la República Checa, por lo que iría en el mismo bombo del sorteo de cuartos de final. Una recompensa sustanciosa para un duelo de palomitas.



Plantilla de Eslovenia:



Dorsal Nombre Edad Altura Puesto



5 Luka Rupnik 28 1,86 Base



6 Aleksej Nikolic 26 1,91 Base



7 Klemen Prepelic 28 1,89 Escolta



8 Edo Muric 29 2,02 Alero



9 Mike Tobey 26 2,13 Pívot



10 Jaka Blazic 31 1,96 Escolta



15 Gregor Hrovat 26 1,96 Alero



27 Ziga Dimec 28 2,11 Pívot



30 Zoran Dragic 32 1,96 Alero



55 Jakob Cebasek 30 2,00 Alero



77 Luka Doncic 22 2,01 Alero



