Garbajosa: "Laia es eterna; la vamos a echar de menos"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, consideró tras la eliminación de la selección femenina de los Juegos Olímpicos en cuartos de final ante Francia (64-67) que Laia Palau, que seguramente dejará la selección es "eterna" y la "echarán de menos". "La figura de Laia es eterna, ejemplifica el resurgir ambicioso del baloncesto femenino y también una de las que representa esa subida de calidad, de ambición de visibilidad de baloncesto femenino. La vamos a echar de menos, me da pena que no se haya podido ir como se merece, no como nos gustaría que también, pero el deporte es así, los finales de Hollywood existen en Hollywood", dijo el presidente de la Federación.

El baloncesto español se marcha con dos derrotas en cuartos de final, el equipo femenino contra Francia y el masculino contra Estados Unidos. "Obviamente son dos derrotas, lo que le pedimos al equipo es compita, que sea una familia, que lo deje todo y eso lo hace, y también se les piden que estén entre los equipos que pelean y han vuelto a estar", resumió Garbajosa. Sobre el duelo contra Francia, Garbajosa consideró que se decidió por detalles. "Fallamos una canasta sencilla, ellas meten una de (Marine) Johannes y te cambia el partido. Por dos detallitos tenemos esta cara y lo que me importa es que el equipo ha competido hasta el máximo contra el subcampeón de Europa, ha tenido un balón para ganar y se le ha escapado", argumentó.

Respecto a la renovación generacional que están haciendo ambas selecciones, el presidente de la FEB reconoció que estos Juegos quizás "han venido pronto" a jugadores como Usman Garuba o jugadoras como María Conde, Raquel Carrera o Maite Cazorla, que tuvo la canasta para adelantarse y también para forzar la prórroga. "Les ha pillado muy jóvenes el primer torneo internacional, yo se lo he dicho a ellas, a mí no me importa meter o fallar el tiro importante, lo que me importa es que jóvenes han tenido el carácter para tomar ese tiro. No ha entrado, pues no ha entrado", zanjó Garbajosa.

La presencia de estas tres jugadoras es, asimismo, lo más positivo de los Juegos para Garbajosa. "Van a ser de las más importantes de cara al futuro, y ya han roto el caparazón de la primera competición internacional con galones. El primer torneo internacional es durísimo y ellas ya lo han pasado", dijo. La selección femenina ha perdido dos torneos en un mismo verano, el Eurobasket de Valencia y los Juegos de Tokio, aunque para Garbajosa son "totalmente diferentes".

"El Eurobasket en casa, con los casos covid fue trastabillado desde el principio, aquí hemos jugado muy bien al baloncesto, los tres primeros partidos de la primera fase se jugó un grandísimo baloncesto ganando de 15 puntos a una selección que está en semifinales por méritos propios y es la actual campeona de Europa", dijo, en referencia a Serbia. El séptimo puesto del Eurobasket dejó a España fuera del Mundial de Australia 2022, un verano sin campeonato para el que la Federación prepara alternativas para que las jugadoras puedan competir y seguir trabajando en grupo.

"Vamos a tener un año que no vamos a poder competir, clasificatoriamente no lo conseguimos, pero desde el día que acabó el Eurobasket estamos trabajando alternativas de competitividad y de continuidad del ciclo, Laia ya había dicho que iba a ser su último verano, pero está Alba (Torrens), está Cristina (Ouviña), Laura Gil (...) Ojalá pudiéramos estar en el Mundial, nos hubiera encantado merecerlo en la cancha, no lo hemos conseguido, pero hay alternativas y estamos trabajando en ello y a principios de año podremos contarlo", finalizó.