Radovic: "Todos sabemos cuál es nuestro sitio y lo que debemos hacer"

Nemanja Radovic, ala pívot del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha destacado que tienen "una plantilla profunda y con bastante talento para llegar alto" y que está siendo claves en el buen arranque de la Liga Endesa que "todos sabemos cuál es nuestro sitio en el equipo y lo que debemos hacer", mientras que del hecho de convertirse en el tercer máximo anotador histórico del club ha indicado que se siente "orgulloso" y que le gustaría estar "mucho tiempo más" en el club.



El montenegrino, de 29 años -cumplirá 30 el 11 de noviembre- y que afronta su sexta campaña en Murcia en dos etapas, la última de ellas desde el verano de 020, ha hablado en el Palacio de los Deportes y su rueda de prensa se ha hecho coincidir con la presentación de Prevemur como nuevo patrocinador del club.



Radovic ve al equipo grana, quinto clasificado de la Liga Endesa con un bagaje de tres victorias y dos derrotas, "en buena dinámica" y ha destacado que cuentan con "una plantilla profunda y con bastante talento", por lo que esperan "llegar alto".



Además, según el de Berane, "hay muy buena química en un grupo en el que la mayoría seguimos de la pasada temporada y nos conocemos". Diez de los 12 jugadores que forman el plantel que entrena Sito Alonso continúan y son nuevos el escolta estadounidense con pasaporte georgiano Thad McFadden y el alero Chris Czerapowicz, quien posee la doble nacionalidad estadounidense y sueca.



"Thad te puede revolucionar el partido con sus triples y también Chris, quien además ayuda mucho en el rebote", ha comentado sobre ellos. Ambos se han integrado bien en un colectivo que funciona como tal. "Estamos haciendo el trabajo que debemos hacer y sabemos cuál es nuestro sitio en el equipo y lo que tenemos que hacer. Eso es muy importante", ha asegurado el interior universitario.



Centrado en el siguiente encuentro, que será el sábado a las seis de la tarde en el pabellón del Monbus Obradoiro, ha apuntado que "seguro que será un partido duro y difícil, pero nos estamos preparando para ello e iremos con todo a Santiago".



"Tuve la ocasión de estar allí una temporada -la 2017/2018- y de coincidir con Moncho Fernández y es un técnico que trabaja muy bien los encuentros", ha añadido.



Radovic, quien viene de anotar 13 puntos y de capturar 8 rebotes para 20 de valoración en sus 23 minutos en pista en la victoria por 92-87 frente al Surne Bilbao Basket, realizó su mejor encuentro de la temporada.



"No empecé la Liga en ataque como quería, pero siempre intento estar ahí ayudando al equipo y haciendo trabajo sucio, como se suele decir. En el último partido tuve la ocasión de destacar más en ataque y estoy feliz por ello", ha declarado el ala pívot, quien comparte posición con el estadounidense James Webb, a quien ha elogiado: "Tenemos bastante nivel en esa posición y James es muy bueno. Él y yo podemos aportar cosas diferentes en la pista y el entrenador está aprovechando nuestra versatilidad".



El montenegrino se convirtió en ese encuentro del domingo en el tercer máximo anotador de la historia del club, con 1.388 puntos en 155 partidos en la Liga, superando en cuatro tantos a José Ángel Antelo: "Vine aquí muy joven, con 21 años, y no tenía idea de estar en esa posición y me siento orgulloso de eso. Estoy como en casa y me gustaría estar aquí mucho tiempo más".



Por otra parte, Radovic ha hecho mención a la conexión que se está viendo con la grada del Palacio de los Deportes. "La gente echaba de menos el baloncesto y nosotros a nuestra gente. Ahora valoras mucho más las cosas y esa conexión que he tenido con nuestra afición siempre hay sido buena y estamos disfrutando bastante", ha dicho.