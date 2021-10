Carlos Suárez: ?Mi sueño es levantar un título más en Málaga?

El ala-pívot Carlos Suárez (Aranjuez, 1986), capitán del Unicaja, volvió a sentirse jugador ocho meses después de su último partido tras "la peor temporada" de su carrera, con dos lesiones musculares y un positivo por coronavirus que le hicieron pensar incluso en la retirada. En los últimos partidos tuvo minutos en el debut en Liga de Campeones y frente al Río Breogán, y confiesa que sueña con "levantar un título más en Málaga".



El jugador atendió a Efe después de un entrenamiento, en el inicio de su particular "pretemporada" y reconoció que todavía queda tiempo para verle a plenitud física, aunque está satisfecho con un comienzo de temporada "para estar contentos" en Málaga.



Pregunta: ¿Cómo se sintió en su regreso al Carpena 252 días después?



Respuesta: Después de ocho meses sin jugar me sentí hasta raro. El público te da esa vitamina y esa fuerza extra. Pero me noté extraño después de tanto tiempo sin jugar.



P: ¿Ya está superada esa lesión de gemelo?



R: El gemelo no me está dando guerra ni noto molestias. Eso es muy buena señal. Lo de ponerme en forma me va a costar mucho más. Esta semana ha sido mi primera semana completa con el equipo y está siendo una carga física comparable a la de una pretemporada. Te sientes más pesado, más lento. Es lo que tiene tanto tiempo de inactividad y sin estar al mismo nivel físico que mis compañeros. Para eso necesito un poco más de tiempo.



P: El Unicaja llegaba de una temporada pasada muy complicada. ¿Cómo la recuerda?



R: Fue la peor temporada en lo personal, sin duda. También para la liga en general, jugar a este deporte sin público fue perder lo principal. Se perdió toda atracción. No había esa emoción como cuando está una cancha llena. Espero que aquella situación no se repita.



P: Viene, además, de un año para el olvido: dos lesiones, la covid-19, poca continuidad...



R: Fue duro. Me pasó de todo. Siempre digo que si hubiera otra cosa también me hubiera ocurrido a mí. Encima despedí a lo grande el 2020. El día 31 de diciembre me comunican que tengo la covid, cuando toda la familia iba a venir a casa a celebrar el fin de año. ¿Qué más me podía pasar? Luego la otra lesión de gemelo en Copa del Rey contra el Barcelona? pero bueno, toca hacer borrón y cuenta nueva, y tengo que mirar hacia delante.



P: En los momentos de bajón, ¿llegó a pensar en la retirada?



R: Hubo momentos que sí pensé en retirarme. No veía salida. Me preguntaba: ¿volveré a jugar al mismo nivel que mis compañeros? Es verdad que era una lesión muscular, pero al ser una detrás de otra le di muchas vueltas. Pero al final es cierto que no era nada de rodilla u otra lesión más grave. Con los fisios del club hemos podido dar con la tecla y he hecho una readaptación idónea.



P: Fotis Katsikaris dijo que, si juegan con la actitud con la que jugaron en el triunfo ante el Río Breogan, seguro que será una gran temporada. ¿Tiene el Unicaja plantilla para mantener la competitividad hasta el final?



R: Talento hay para conseguir esa regularidad. Tenemos muchos puntos en las manos, gente que es capaz de anotar en muchas situaciones. Pero esto es un juego de equipo, necesitamos adaptarnos a los roles. Es pronto para sacar conclusiones, pero este comienzo es para estar contentos. Quizá deberíamos ir con un balance de 4-1 en victorias, fue una pena esa derrota en la última jugada ante el Gran Canaria. En comparación al año pasado, esta temporada no nos venimos abajo cuando hay momentos malos en un partido.



P: El club cambió de presidente y director deportivo. Ya quedan atrás los meses de incertidumbre en las oficinas. ¿Es algo positivo para el equipo a la hora de competir?



R: Honestamente, había más ruido fuera que dentro. A nosotros nos transmitían tranquilidad. Se hablaba mucho en medios de lo que podía pasar en Unicaja, pero la Fundación sigue siendo patrocinador. Al final el tiempo ha dado la razón a todos aquellos que dijeron que estuviéramos tranquilos.



P: La defensa y el rebote eran asignaturas para mejorar con respecto al año anterior. ¿Es algo en lo que ha insistido mucho el entrenador?



R: El año pasado éramos un equipo muy anotador, pero también recibíamos muchos puntos. Hemos fichado a gente que son fuertes en ese aspecto, como Micheal Eric o Jonathan Barreiro. Además, jugadores que estaban el año pasado han dado un paso adelante, como Axel Bouteille o Tim Abromaitis, que está ahora en un gran momento. Sin duda, yo creo que hemos mejorado con respecto al año pasado.



P: Norris Cole, Jonathan Barreiro y Micheal Eric fueron los fichajes. ¿Encajan en lo que necesita este equipo?



R: Sí, un poco de defensa y físico nos faltaba. Norris es un jugador muy eléctrico y es capaz también de defender. Micheal o Jonathan son jugadores que no necesitan tener tanto balón en las manos, pueden ayudar al equipo siendo capaces de coger ocho rebotes, meter diez o doce puntos y defender. Somos un equipo anotador, pero el baloncesto se juega también en los dos lados de la cancha. Y en eso hemos mejorado mucho.



P: ¿Piensa que tendrá un rol importante este año? ¿Qué le pide el entrenador?



R: Él me pide que esté tranquilo. Tengo que entrar poco a poco, el equipo está ya mucho más rodado y con los roles más definidos. Llevo toda mi carrera intentando hacer lo que mejor sé hacer: defender, rebotear y pasar el balón. Así que paciencia.



P: ¿Le ilusiona el cambio a Champions Basketball League, una competición nueva para Unicaja?



R: Claro que sí. Se ha dicho que es una competición de equipos menores, pero hay grandísimos clubes como el Tenerife, que quedó tercero, el Hapoel Jerusalem o el San Pablo Burgos, que lleva dos años ganando el título. Es una competición dura y no se le está dando el valor suficiente ahora mismo, porque venimos de jugar Euroliga y Eurocup. El tiempo dirá si nos hemos equivocado o no.



P: ¿Qué le queda por conseguir a Carlos Suárez?



R: Me gustaría levantar un título más aquí. Es mi sueño, poder ser el primero en levantarlo en Málaga. Sé que a lo mejor es pedir mucho, tendríamos que organizar algo para poder ganarlo en casa: ya sea la Copa del Rey o la BCL. Quiero volver a vivir esa experiencia que vivimos con la Eurocup de 2017.



P:¿Qué importancia tiene la vuelta de la afición cajista a las gradas?



R: El baloncesto sin público pierde esa ?chicha?, para bien o para mal, sea cuando te aplauden o te abuchean. La afición es lo que más he echado de menos en todo este tiempo de deporte sin público. Es pieza clave para nosotros en los partidos en el Carpena.