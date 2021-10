El base dominicano Mike Torres buscará nuevo destino tras volver de Bélgica

El base internacional dominicano Mike Torres, con contrato en el Coosur Real Betis hasta junio de 2023, no se incorporará a la disciplina del club verdiblanco, pese a haber sido liberado de su cesión con el Belfius Mons-Hainaut belga, por lo que deberá buscar otro destino a préstamo. El entrenador del Coosur Betis, Joan Plaza, ha confirmado que Mike Torres no jugará esta temporada a sus órdenes, ya que su deseo es "ser titular, no quiere ser el tercer base" del plantel, que fue la función que cumplió la campaña pasada en su debut en la Liga ACB.

El baloncestista nacido en Barcelona, de 26 años, llegó el pasado verano al club sevillano procedente del Ciudad de Valladolid, de la LEB Oro, y acreditó, en su primera temporada en la élite, 2,3 puntos y 0,3 asistencias de media en los treinta partidos que disputó, con una promedio de algo más de siete minutos en la cancha. Al concluir la pasada campaña, Mike Torres disputó con la selección dominicana el torneo preolímpico de Belgrado antes de jugar algunos partidos de la liga de su país como cedido en los Indios de San Francisco.