Silver buscaba un mandato de vacunación y el problema de Irving no es con la NBA

El comisionado de la NBA, Adam Silver se presentó de manera virtual para hablar en la tradicional rueda de prensa previa al inicio de la 75 temporada regular, la tercera sometida a la pandemia del coronavirus, y dijo que su deseo había sido llegar a la misma con un el sindicato de jugadores para que hubiese un mandato sobre vacunación contra el Covid-19.



También fue categórico al decir que el problema del base Kyrie Irving, de los Brooklyn Nets, que se ha negado a vacunarse, y no podrá jugar con el equipo de local, no lo tiene con la NBA sino con un mandato municipal, que no permite que en recintos públicos se pueda tener actividad si no se está vacunado.



"Esto es entre Irving y la ciudad de Nueva York en este momento", continuó. "Este no es un problema de liga ... pero creo que hubiera sido mejor que todos los jugadores estuvieran vacunados, la realidad es que se trata de hacer un servicio público, especialmente de cara a los jóvenes que no vean el valor de vacunarse".



Silver recordó que se trata de vivir bajo una realidad que condiciona todo lo que anteriormente era normalidad y por lo tanto hay cosas muy nuevas.



"No hay nada justo en este virus", señaló Silver. "Es indiscriminado en términos de a quién impacta. Y creo que es perfectamente apropiado que Nueva York y otras ciudades hayan aprobado leyes que exigen que las personas que trabajan y visitan los estadios se vacunen. Esa parece ser una decisión responsable de salud pública".



Alrededor del 96% de los jugadores de la NBA han sido vacunados, confirmó Silver. Eso significa que alrededor de 20, o menos de uno por equipo en promedio, no lo están. Cualquier persona que trabaje cerca de los jugadores esta temporada, desde árbitros hasta empleados del equipo de estadísticas, debe vacunarse por mandato de la liga.



"Espero que Kyrie, a pesar de lo fuerte que siente en cuanto al rechazo sobre la utilización de la vacuna, finalmente decida hacerlo porque me encantaría verlo jugar baloncesto esta temporada", argumentó Silver.



El comisionado de la NBA también analizó la proyección de ingresos de la liga de 10.000 millones para 2021-22 se basa en tener estadios completos durante toda la temporada.



La liga perdió las proyecciones de ingresos en aproximadamente un 35% la temporada pasada, porque los estadios no se llenaron durante gran parte del año.



Todavía no hay resoluciones para las investigaciones de la liga sobre los acuerdos de firma e intercambio que enviaron a Lonzo Ball a Chicago y a Kyle Lowry a Miami este verano.



Las investigaciones están tratando de determinar si los Bulls o el Heat infringieron las reglas de la liga al hacer contacto con los jugadores antes de que se abriera la ventana de negociación de la NBA.



Silver insistió que la liga trata de buscar igualdad dentro de la liga, pero también admitió que hay varios equipos que están por encima de la media y eso era algo que no se podía evitar.



Agregar un torneo de temporada, algo que Silver ha buscado durante algún tiempo y que sigue en parte lo que existe en el fútbol europeo, sigue siendo una posibilidad viable en el futuro. "Creo que todavía estamos en el proceso de formular cuál sería la mejor propuesta para todos los interesados".



La expansión volverá a ser un asunto serio, "en algún momento", reiteró Silver. Seattle es una ciudad que la liga está mirando, pero la liga no buscará crecer más allá de los 30 equipos actuales hasta que haya "atravesado por completo la pandemia y sepa que volvemos a operar a toda máquina".



Silver también dijo que no está "claro" si la NBA volverá al circuito cerrado de televisión estatal en China esta temporada. La NBA no ha tenido ningún juego transmitido desde el tuit de Daryl Morey, actual presidente de operaciones de los Philadelphia Sixers, en apoyo a los manifestantes en Hong Kong en favor de la democracia hace dos años, cuando estaba con los Houston Rockets.



El comisionado acabó su encuentro con los periodistas cargado de optimismo de que el Juego de Estrellas de la NBA programado para febrero en Cleveland podrá celebrarse de una manera casi normal esta temporada.



La celebración de lo que será la temporada 75 en la historia de la NBA tendrá como centro de atención el anuncio del equipo aniversario.