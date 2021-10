Los Sixers suspenden a Simmons con un partido por no trabajar en el entrenamiento

El base estrella Ben Simmons fue suspendido este martes con un partido al no haber trabajado bien durante el entrenamiento y tener una conducta perjudicial dentro del equipo, de acuerdo a la información ofrecida por los Sixers de Filadelfia. La suspensión impide a Simmons, que no estuvo con el equipo durante toda la pretemporada, perderse el primer partido oficial de liga que los Sixers tienen previsto disputar mañana, miércoles, contra los New Orleans Pelicans.

La declaración oficial del equipo fue publicada al final del entrenamiento de la mañana que mantuvo el equipo y del que fue expulsado por el entrenador de los Sixers, Doc Rivers De acuerdo a varias fuentes periodísticas, Simmons, varias veces, se negó a realizar un simulacro que había designado Rivers. "Simplemente pensé que era una distracción hoy", comentó Rivers tras completar el entrenamiento. "No pensé que él quisiera hacer lo que todos los demás estaban haciendo. Era temprano. No fue gran cosa. Solo le dije que debería irse. Seguimos con el entrenamiento".

Los Sixers ya han multado a Simmons con 1,4 millones de dólares por su ausencia en cuatro partidos de pretemporada (360.000 dólares cada uno) y le han impuesto otro tipo de sanciones relacionadas con la perdida de entrenamientos en el campo y reuniones teóricas con el resto del equipo. El base australiano tampoco ha recibido dinero desde que regresó al equipo el pasado 11 de octubre, con el que sigue enfrentado tras haberle solicitado durante el pasado verano que quería ser traspasado. Por su parte, el pívot franquicia de los Sixers, el camerunés Joel Embiid, dijo que no llegaba a los entrenamientos para cuidar a ningún niño, en referencia al comportamiento de Simmons.

"En este punto, no me importa ese hombre", expresó Embiid. "Hace lo que quiere". El martes fue el tercer día consecutivo que Simmons llegó al entrenamiento con el equipo después de aprobar los protocolos de salud y seguridad de vuelta a la NBA, el pasado viernes. Simmons regresó al equipo el 11 de octubre después de perderse las primeras dos semanas de entrenamientos, ya que resistió con la esperanza de que se cumpliera su solicitud de cambio de la temporada baja. "Todos los días, en cada momento, le daré a Ben la oportunidad de unirse al equipo y ser parte del mismo", señaló Rivers. "Tiene contrato para ser parte del equipo y eso no va a cambiar. A veces sucede rápido y los chicos vuelven a unirse. A veces no es así. He estado en ambas situaciones y estoy bien con eso".

Simmons, de 25 años, trabajó con el segundo equipo en los entrenamientos tanto el domingo como el lunes, e inmediatamente abandonó la cancha en el momento en que terminaron ambos entrenamientos. Rivers se había negado previamente a decir cuándo Simmons regresaría a la cancha con el equipo y disputase su primer partido de la temporada.