Laso: "La batalla interior será muy importante y determinante"

Madrid, 20 oct (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, aseguró que contra el Fenerbahce, este jueves en partido de la quinta jornada de la Euroliga, "la batalla interior será muy importante y determinante".



La lucha de Walter Tavares, Vincent Poirier y Jan Vesely bajo los aros puede ser una de las claves del partido.



"También introduciría en la ecuación a Devin Booker. Desde luego en la batalla interior puede estar parte del control del partido. Son pívots muy atléticos y también pueden dar ayudas al juego exterior, así que la batalla interior va a ser muy importante y determinante", dijo Laso.



El Fenerbahce es un equipo casi nuevo, refundado alrededor de Nando de Colo y Vesely, una base nada desdeñable.



"Es un equipo diferente con un nuevo entrenador. El año pasado con Igor Kokoskov fueron de menos a más con un estilo de juego muy americano y al final del campeonato fue de los mejores equipos, aunque la lesión de Vesely les lastró mucho", explicó el entrenador del Real Madrid en conferencia de prensa telemática.



"Han hecho un equipo muy reconocible con los fichajes del Baskonia, Pierria Henry y Achile Polonara, con Devin Booker que puede jugar de cuatro y de cinco, tirar y abrir el campo, con Marial Shayok, con Dyshawn Pierre... Es un equipo muy compensado que será peligroso", siguió Laso.



El Madrid no ha perdido en casa, en ninguna competición en lo que llevamos de temporada, y el Fenerbahce no ha ganado fuera en Euroliga.



"A mí me gustaría estar invicto en el Palacio en julio del año que viene. Llevamos pocas jornadas, pero el Fenerbahce perdió en casa del Panathinaikos un partido que tenía ganado. Nosotros hemos jugado a buen nivel los partido que hemos jugado en casa, pero seguro que el equipo turco nos va a obligar a jugar al máximo", observó el técnico.



Laso también habló de la llegada de Guerschon Yabusele y de su rendimiento.



"Yabusele venía de jugar en la NBA y en China y antes de la pandemía jugamos contra el Asvel Villeurbanne y ya estaba él. Después le fuimos siguiendo y vimos su potencial y las cualidades que tenía para jugar con nosotros. Con las ausencias de Trey Thompkins y Anthony Randolph se va convirtiendo en un jugador básico para el equipo. Estamos muy contentos con su rendimiento", subrayó.



El acoplamiento de los nuevos fichajes ha sido muy rápido.



"En el caso de Thomas Heurtel y de Adam Hanga ya 'nos conocían', pero Yabusele y Nigel Williams-Goss eran nuevos y en tres o cuatro entrenamientos en la Supercopa ya dimos sensación de equipo. Todos han ayudado, pero está claro que queda mucho margen de mejora por delante", aseguró Laso.



Los cambios en el puesto de base han sido los más drásticos.



"El más exigente con el juego de los bases soy yo. Heurtel tiene talento para generar juego y canastas. Williams-Goss igual es menos creativo, pero más ordenado y Carlos Alocén es un seguro. Los tres se complementan muy bien", explicó.



También habló el entrenador del Madrid de la situación del Anadolu Efes, vigente campeón de la Euroliga y que todavía no conoce la victoria en las cuatro jornadas disputadas.



"Ahora se me entenderá mejor cuando digo que esta competición es muy exigente. Cuando no estás bien cualquier equipo te puede ganar. El Efes va a estar mejor, seguro y de hecho no pienso que pueda quedar fuera de los playoffs. Están sufriendo el rigor de la competición", finalizó Pablo Laso.