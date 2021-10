Joan Plaza quiere "evitar los agujeros negros" que sufre su equipo

El entrenador del Coosur Betis, Joan Plaza, espera "evitar" este sábado ante el Monbus Odradoiro, en el partido de la séptima jornada de la Liga Endesa que se disputará en el Palacio San Pablo de Sevilla, "los agujeros negros" que sufre su equipo, que "se desvanece cuando recibe un parcial en contra" y que ha encadenado cinco derrotas consecutivas hasta situarse colista.



Plaza cree que sus jugadores deben ser "conscientes de lo que necesitan", ya que "hay partidos en los que incluso pidiendo tiempos muertos", el conjunto verdiblanco "lo echa todo por la borda", lo que en su opinión, "es un tema de actitud, de saber sufrir y no bajar los brazos nunca".



"Todos tenemos que dar un paso adelante para que los parciales en contra se superen. La realidad es muy clara: el equipo trató de mejorar la calidad del trabajo, pero el dinero que tenemos es el dinero que tenemos. En pretemporada parecía que no íbamos mal encaminados pero ahora estoy sorprendido", añadió el técnico badalonés en su comparecencia previa al encuentro ante la formación gallega.



Joan Plaza cree que "a veces es mejor tener menos calidad y más amor propio" porque a él no le "encaja que la gente se rinda, no vale perder de cualquier manera", e intenta "cambiar eso pero no desde las amenazas" sino haciendo entender a sus jugadores que "un mal parcial es parte del juego", y puso el ejemplo del tenis, un deporte en el que "Nadal no gana todos los puntos".



El preparador bético insistió en que trabaja con un "presupuesto limitado, es una realidad del club" que, por tanto es el que "debe decir" posibles "cambios en la plantilla", ya que él trata de "sacar lo mejor de los jugadores que hay" pero "la hoja de ruta la marca el club".



Sobre el Monbus Obradoiro, Joan Plaza admitió que "gana en consistencia" al conjunto verdiblanco porque "mantiene a varios jugadores y al entrenador" de la temporada pasada y llegará con la voluntad de "resarcirse de sus últimos resultados. Tienen bases muy físicos y un buen 5. Es un equipo muy completo", dijo.