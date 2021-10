Peñarroya advierte de la "experiencia" del Buducnost y de su "pista difícil"

Valencia, 25 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, advirtió de la ?experiencia? que tienen los jugadores que conforman la columna vertebral del KK Buducnost VOLI Podgorica, al que visitan este miércoles en la Eurocopa, y de lo complicado que es jugar en la pista del equipo montenegrino.



?Afrontamos el segundo partido de fase ante uno de los rivales llamados a ser importantes en la competición, como lo ha sido en las ultimas temporadas. Es un equipo con jugadores importante, expertos que, aunque no desde el ritmo, sacan ventajas desde el conocimiento que tienen del juego y la calidad que tienen?, indicó.



El técnico recordó el peso que tienen Justin Cobbs y Dennis Seeley en el juego del conjunto balcánico pero también lo que ha supuesto la incorporación de un jugador tan experto a alto nivel como Vladimir Micov.



?Son un equipo con mucha experiencia que se van a agarrar al partido. Van a esperar su momento para coger una ventaja en el partido y estirarla todo lo que puedan?, destacó Peñarroya, que dijo que no hacen cábalas con el margen de error que pueden tener con este nuevo formato del torneo. ?Me preocupa el partido, hasta que no llegas al final no puedes hacer números?, resaltó.



Respecto al pabellón de su rival, el histórico Moraca, aseguró que siempre es ?un viaje complicado y una pista en la que es difícil conseguir victorias? pero apuntó que tras las restricciones que se han vivido por el covid-19 lo que quieren es jugar en campos repletos, aunque sea con el público en contra.



?Ojalá esté lleno. Estamos deseando jugar en campos llenos y si el ambiente es caliente tampoco nos viene mal, así nos vamos curtiendo?, destacó el técnico del conjunto valenciano.