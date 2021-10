El MoraBanc, perseguido por las dudas, busca su primer triunfo europeo

Andorra La Vella, 26 oct (EFE).- El MoraBanc buscará este miércoles (20 horas) su primera victoria de esta temporada en la Eurocopa, pese a las ausencias de Sergi García, Nacho Llovet y 'Tyson' Pérez y con la duda de Gal Mekel pendiente del resultado de unas pruebas médicas, para recibir al Dolomiti Energia Trento italiano.



Los del Principado, que llegan después de dos derrotas consecutivas con una en la Eurocopa y otra en la ACB, tiene la obligación de ganar para despejar todas las dudas que le persiguen. Especialmente, a nivel de juego y irregularidad.



El equipo italiano también acumula dos jornadas sin ganar después de perder contra el Joventut Badalona en su primer partido europeo del curso y contra el Treviso en la Lega. "Será un partido complicado contra un rival que practica un juego diferente a lo que estamos acostumbrados. Con jugadores de mucho físico y lleno de norteamericanos. Nosotros iremos a buscar sensaciones", aseguró Paco Vázquez, uno de los técnicos adjuntos de Ibon Navarro.



Los italianos, dirigidos por 'Lele' Molin, que fue entrenador ayudante del Real Madrid y también primer entrenador provisional después de la destitución de Ettore Messina, tienen jugadores con pasado NBA como Johnathan Williams, 'Cam' Reynolds o Jordan Caroline. Además del argentino 'Toto' Forray y el base italiano Diego Flaccadori.



"De Trento destacaría su fortaleza física. Son jugadores que mezclan diferentes aspectos del juego y juegan un poco desordenados e improvisado".



El MoraBanc tiene claro cómo tiene que jugar para conseguir su primera victoria europea en esta nueva Eurocopa. "Tendremos que hacer un trabajo de equipo con concentración. No creemos que será un punto de inflexión una posible victoria ya que ese punto lo encontramos con nuestras dos victorias consecutivas en la ACB contra Gran Canaria y Joventut".



Codi Miller-McIntyre, escolta norteamericano del MoraBanc, se mostró autocrítico por el momento que atraviesa la plantilla. "Es una cuestión de responsabilidad individual y yo el primero. Tenemos que intentar encontrar buenas sensaciones y de lo que se trata es de ser consistentes".



También habló de la posición donde se siente más cómodo jugando ya que le ha tocado combinar la posición de base con la de escolta por la lesión de Sergi García o las molestias de Hannah. "Mi posición natural es la de base, pero aquí me han convencido para jugar de escolta por mis cualidades. Al final es baloncesto y no me importa jugar de 1 o de 10".