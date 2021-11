El Bilbao Basket viaja con tres júnior para visitar al Madrid

Bilbao, 5 nov (EFE).- Surne Bilbao Basket viaja este fin de semana a la capital de España para medirse al Real Madrid el domingo en el WiZink Center (20.00 horas) con tres jugadores júnior de su cantera ante las bajas de Alex Reyes, Tomeu Rigo y Alex Galán.



Así lo avanzó el técnico del equipo vasco, el exmadridista Alex Mumbrú, quien, de todos modos, mantendrá el bloque importante de jugadores porque las tres bajas son de las piezas más de complemento de la plantilla.



Reyes es el único en la rotación habitual de diez jugadores, mientras que Rigo y Galán apenas si cuentan con minutos.



Aunque toda baja es sensible para un equipo como el vizcaíno en puestos de descenso aún habiendo ganado sus dos últimos partidos en casa, frente a Urbas Fuenlabrada y Hereda San Pablo Burgos.



"Vamos a ir con tres ausencias, pero intentaremos estar lo mejor posible", avanzó Mumbrú en una comparecencia ante los medios en la que se mostró convencido de que "solo se puede ganar al Madrid si confías en ello" y que considera que, "si no crees que puedes ganar, es casi mejor no ir".



En ese sentido, adelantó que "una de las cosas" que debe "tener claras" su equipo es que "puede hacer un buen baloncesto" en el WiZink Center, donde el conjunto blanco "perdió su último partido" en casa en la ACB ante el Gran Canaria.



"Es difícil que pierdan dos partidos seguidos en su cancha, pero nosotros tenemos que hacer nuestro baloncesto. Para ganar tenemos que estar bien y ellos no estar tan bien", resumió Mumbrú la idea de partido que se hace ante "el primer equipo defensivo de la liga".



"Sabemos que nuestro ataque puede sufrir y hay que intentar estar bien en defensa", alertó, aún consciente de que el Madrid "tiene muchos jugadores de gran talento". "Van justos de rotación", ironizó, en tono jocoso.



"Si no es Hanga, es Heurtel. Si no es Heurtel, es Tavares. Si no, Yabusele ... tienen un gran poderío ofensivo tanto en la línea exterior como en la interior y tenemos estar bien en el global del juego. A ver hasta dónde nos da la manta. A veces la manta no da para cubrirnos todo, pero que sea lo máximo posible", añadió.



Para Mumbrú, en todo caso, ya "sería perfecto" llegar el domingo "al final con opciones", lo que les permitiría "seguir creciendo" en una temporada en la que están consiguiendo "competir" en todos los partidos a domicilio. EFE



