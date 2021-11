Nilofar Bayat: "Espero que España pueda ayudar a las atletas de Afganistán"

Bilbao, 5 nov (EFE).- La excapitana del equipo afgano de baloncesto en silla de ruedas, Nilofar Bayat, advirtió que la situación de los deportistas en Afganistán es "terrible" tras el regreso al poder de los talibanes y expresó su deseo de que España "pueda ayudar a las atletas" de su país.



"Hace 20 años los talibanes cayeron y progresamos. Ahora han vuelto y lo están destruyendo todo. No hay futuro y espero que España pueda ayudar a las atletas de Afganistán", recalcó Bayat en una charla que ofreció en Bilbao en el marco del XI Seminario sobre Mujer y Deporte organizado por la Asociación de Mujeres Aspasia.



La activista a favor de los derechos de la mujer tomó parte en la ponencia que abrió la jornada, 'El reto de la Igualdad en el deporte adaptado: ejemplos de superación personal en primera persona' junto a Txema Alonso, presidente del Bidaideak, y la argentina Mariana Pérez, compañera en el equipo bilbaíno de baloncesto en silla.



Bayat recordó que fue en 2015 cuando se creo el primer equipo de baloncesto adaptado en Afganistán. Sin apenas medios y jugando en la calle, donde soportaban "insultos" y el rechazo de los hombres, lograron sin embargo que "las niñas y mujeres empezaran a tener más confianza y a ser más fuertes".



"El deporte ha cambiado mi vida por completo. Cuando me sumé al equipo comprendí que ellas también tenían discapacidad, como yo, y dejé de sentirme diferente porque perseguíamos los mismos sueños. Gracias al deporte pudimos trabajar juntas y se creó sentimiento de unión, incluso entre mujeres de diferentes etnias", explicó.



Lamentó además que con el régimen talibán hayan desaparecido los "tres equipos femeninos" que llegaron a crearse en Afganistán porque el nuevo gobierno no quiere que las mujeres sean "activas".



"Han destruido nuestra sociedad y nos han invisibilizado, pero ¿cómo puede ser que el 50 % de la población sea invisible? Yo he conseguido llegar aquí, pero mis amigas que siguen en Afganistán no tienen absolutamente nada. Están perdiendo la esperanza y no pueden seguir luchando por sus sueños", recalcó Bayat.



"Estoy sacándole chispas a la oportunidad que se nos ha brindado en Bilbao. Me siento más fuerte y estoy peleando por los derechos de la mujer y por dar visibilidad a las mujeres en Afganistán. También a las mujeres con discapacidad. Somos un género secundario, pero con discapacidad no están ni siquiera en un segundo plano sino en un quinto plano", reclamó.



A la conclusión del seminario Bayat recibió de manos de Teresa Laespada, diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia el premio 'Deporte y Mujer' otorgado por Aspasia y que cumple su tercera edición.