Peñarroya: ?Tenemos que empezar mejor los partidos en defensa?

Valencia, 5 nov (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, aseguró antes del encuentro que enfrentará a su equipo con el Joventut en la Liga Endesa que uno de los aspectos que deben mejorar es el de ?empezar mejor los partidos en aspectos defensivos? de lo que lo han hecho en sus últimos encuentros.



El entrenador admitió que los problemas de bajas que tiene el equipo condicionan, pero recalcó que lo han hecho desde la pretemporada y aseguró que tienen argumentos para hacer las cosas mejor de lo que las han hecho últimamente.



?Está claro que esas cosas afectan, pero no es que afecten ahora, lo hacen desde el inicio. Nuestro día a día está siendo el mismo desde la primera semana, estos dos meses y pico. No ha cambiado nada, el equipo trabaja bien, se adapta a las circunstancias que tiene y cuando ganaba no decía una cosa y ahora que pierde dice otra?, subrayó en declaraciones a los medios.



El técnico dijo que tras tres derrotas seguidas tienen ganas ?de cambiar la tendencia? pero sobre todo de hacerlo en la Fonteta en la que han perdido sus cuatro encuentros ligueros aunque dijo que la Penya les exigirá ?seguramente más? que todos los equipos que ya les han visitado.



?Es un equipo que está jugando un muy buen baloncesto y que además está en un momento de forma y de confianza muy alto. Vienen de una derrota que les ha sabido casi como una victoria, porque jugaron un partido de gran nivel en Belgrado. Con un ambiente muy duro, dominaron todo el partido y seguramente merecieron ganar?, destacó en referencia a su derrota en la pista del Partizan en la Eurocopa.



Peñarroya alabó la ?muy interesante? mezcla de experiencia y juventud de su rival. ?Jugadores veteranos, con muchísima experiencia, con muchísimos partidos al máximo nivel y con algunos jóvenes jugadores salidos ahora de la cantera y que aportan como siempre hacen al primer equipo de la Penya?, apuntó.



?Tenemos ganas de hacerlo bien, de ganar partidos en casa y de que eso anime a la gente a estar más con el equipo y que la grada esté cada vez más llena y eso lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que conseguir tirar de la gente para que luego estén a tope con nosotros, que de momento lo está y mucho con el balance de victorias que tenemos en la Fonteta, que está lejos de lo que nos gustaría?, deslizó.