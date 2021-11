Laia Palau oficializa su retirada: "No pude imaginar nada mejor"

Laia Palau oficializa su retirada: "No pude imaginar nada mejor"

Madrid, 8 nov (EFE).- Laia Palau, capitana de la selección española en la que ha jugado 20 años, ha decidido dar un paso al lado y colgar la camiseta nacional dando las gracias a todos y afirmando que nunca pudo imaginar "nada mejor".



"Hago oficial que me retiro de la selección. Quiero dar las gracias a todos y a la vida por darme tanto. En primer lugar, gracias a mis padres y a mis amigos porque me han sabido acompañar maravillosamente bien. Veinte años son muchos y, sobre todo, son muchas las compañeras y muchas las personas que han pasado a lo largo de todo es tiempo", comenzó una emocionada Laia.



"La selección es mi equipo por excelencia. Somos las representantes de la mucha gente a la que le ha picado el gusanillo del baloncesto. Haber tenido la suerte de estar veinte años es magnífico", añadió.



La base que acumula 314 internacionalidades, más que cualquier otro en hombres o mujeres, abrió la puerta de una más que probable colaboración con la FEB cuando deje de jugar definitivamente.



"No quiero despedirme en realidad, porque sigo jugando al baloncesto y porque mi intención es seguir cerca de todo esto. La FEB es la casa del baloncesto y ha sido mi casa durante muchos años y espero que lo siga siendo durante muchos más", indicó.



"Ganar es guay, pero lo importante es la gente. No siempre salen bien las cosas. El dragón está ahí pero si estamos todas juntas da menos miedo", explicó su forma de ver las cosas la capitana.



Respecto a su futura colaboración con la Federación, Laia no quiso entrar demasiado en el asunto. "Donde pueda sumar más", observó.



Respecto a los mejores momentos y a los no tan buenos, la capitana resaltó los Juegos de Río 2016.



"Fue un gran momento, no por la medalla en sí, que también, sino por lo épico del torneo, pero la medalla de oro en el Europeo de Belgrado también fue especial. Los últimos años han sido un pasote. Cuando no ganábamo, la selección también era lo más y no cambiaría nada", comentó.



"Lo que ha hecho este equipo no lo han hecho muchos. Hemos puesto a este equipo en el mapa- Ahora hay que cuidar lo que tenemos y seguir añadiendo cosas", finalizó Laia Palau que estuvo acompañada en el Museo de la FEB en Alcobendas por su familia y por la selección que prepara sus partidos de clasificación para el Europeo de 2023.