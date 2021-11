El Bilbao y el Obradoiro, obligados a reaccionar

Santiago de Compostela, 12 nov (EFE).- El Surne Bilbao Basket y el Monbus Obradoiro se miden este domingo en el Bilbao Arena con la necesidad de reaccionar para enderezar su rumbo en la liga Endesa, pese a que el técnico gallego, Moncho Fernández, eludió calificar el choque como una final.



?La experiencia me dice que cuando estás en la jornada diez, hablar de finales es absurdo. No lo he hecho ni lo voy a hacer ahora?, señaló en la previa el entrenador santiagués, que ve muchos paralelismos entre su equipo y el que dirige Álex Mumbrú porque ambos están en fase de construcción y han sido golpeados por las lesiones.



Pero aunque no lo diga públicamente, el entrenador del Obradoiro es consciente de que ganar en Miribilla supondría dar un golpe encima de la mesa porque supondría una inyección de moral para sus jugadores y, además, se distanciarían de un rival directo en la pelea por eludir el descenso.



A Moncho Fernández le preocupa el potencial ofensivo de su rival, por eso avisa de que las opciones de victoria pasarán por dominar el rebote y, sobre todo, estar enchufados en defensa.



?Tendremos que ser buenos en el aspecto defensivo para frenar sus armas y poder jugar más en transición, con más velocidad?, apuntó el preparador gallego, que tiene la baja segura del ala-pívot Alex Suárez y sigue pendiente de la evolución de los lesionados Laurynas Beliauskas y Braydon Hobbs.