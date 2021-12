Sito Alonso: "El público tiene que ser clave para ganar al Madrid"

Murcia, 17 dic (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, ha dicho este viernes que "la única intención" el domingo frente al Real Madrid en casa es "ganar", para lo que "tiene que ser clave el público".

Para este encuentro de la decimotercera jornada de la Liga Endesa de baloncesto, a las seis y media de la tarde, se agotaron las 5.500 entradas hace varios días, lo que demuestra lo esperada que es la visita del líder con 12 victorias y una sola derrota, que en la Euroliga ocupa la segunda posición con 13 triunfos en 16 jornadas, a una del primer clasificado, el Barça.

El UCAM es el sorprendente cuarto clasificado con 8 victorias en 13 partidos y "está con la ilusión suficiente para competir ante un rival con gran repercusión mediática y deportiva, de los mejores de Europa, y como se ha visto en la Euroliga, capaz de sobreponerse al problema que ha tenido con la covid y vencer al Alba Berlín y al Milán", ha indicado Alonso, aludiendo a los contagios del entrenador, Pablo Laso, y el base francés Thomas Heurtel.

"Es un reto magnífico y no hay ningún jugador que no quiera disputar un partido así. En juego e ilusión el encuentro nos llega en el mejor momento" y hay que "hacerle ver y entender" al Real Madrid que el UCAM es "competitivo y en ese sentido hay que querer ganar cada acción del partido", ha afirmado.

"Va a tener una gran dificultad, porque el Madrid está en un gran estado de forma y no creo que tenga problemas para suplir la baja de Heurtel. Guerschon Yabusele, quien se había perdido varios partidos por lesión, fue clave en la victoria en Milán, y hay que destacar el nivel de Rudy Fernández, las características y las sensaciones de Sergio Llull en los últimos partidos, el regreso de Anthony Randolph... Nos enfrentaremos a un rival ante el que si no damos el 100 % y más, no podremos competir", ha añadido.

El partido, declarado encuentro Costa Cálida para con esa denominación reforzar la proyección de la región como destino turístico y deportivo en toda España, tendrá las gradas llenas: "Es imposible ganar al Real Madrid con la solvencia que está mostrando sin un ambiente de apoyo a nuestro equipo. No tenemos otro planteamiento que el de ganar y para eso el público tiene que ser clave".

Esta semana se ha renovado hasta 2024 al escolta Jordan Davis, sobre lo que ha comentado: "La relación que el club tiene con él desde todos los estamentos es muy especial y su renovación una noticia sensacional. Muestra un compromiso con el club, con la ciudad y con todos nosotros para seguir aquí y ha madurado mucho. No se parece en nada al que llegó y estoy encantado con que forme parte de la familia del UCAM durante más temporadas".