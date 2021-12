Yáñez:"Hacer historia con Bilbao y la selección no lo imaginaba ni en sueños"

Redacción deportes, 29 dic (EFE).- "Creo que estoy soñando despierto". Así de reflexivo se muestra Adrián Yáñez, que ha vivido un 2021 inmejorable coronado con el éxito de la histórica medalla de bronce en el Europeo femenino y que le ha convertido en uno de los mejores técnicos continentales de baloncesto en silla de ruedas.

Yáñez (Bilbao, 1988) es actualmente entrenador de Bidaideak Bilbao, club con el que la pasada temporada logró el título de campeón de Liga de División de Honor por delante de colosos como Ilunion o Amiab Albacete, con el que perdieron la final de la Copa del Rey.

P: Campeón de Liga con Bidaideak y medalla de bronce con la selección femenina. ¿Se imaginaba un año así?

R: Creo que estoy soñando despierto. Muchas veces me pregunto si soy consciente de todo lo que me está pasando. Es algo que nunca más se va a poder volver a repetir. Si ya solo hacer historia con el equipo de tu ciudad está a la altura de muy pocos, hacerlo con la selección de tu país y hacerlo con la primera medalla de la historia es algo que en ni en mis mejores sueños podía esperar.

P: ¿Qué le llevó a dedicarse al baloncesto en silla de ruedas?

R: La verdad que fue algo fortuito, a lo cuál estoy muy agradecido. La llamada de una de las mejores personas que he podido conocer en este mundo, Txema Alonso, me dio la oportunidad y yo solo he intentado responder dicha confianza con trabajo, esfuerzo y mucha dedicación para lograr resultados con un título de Liga, una final de Copa del Rey y un cuarto puesto en la Copa de Campeones de Europa en mi primera temporada.

P: ¿Es muy diferente el entrenamiento, la preparación y la competición del baloncesto en silla de ruedas al baloncesto a pie?

R: En lo que al día a día se refiere es muy parecido. Aunque la reglamentación y normativa varíe en ciertos aspectos, el objetivo sigue siendo el mismo: meter la pelota por el aro. La competición liguera me parece muy atractiva, habiendo cinco o seis equipos capaces de ganar a cualquiera y siendo muy complicado ganar fuera de casa. Creo que este deporte te hace estar al 100% día tras día y partido tras partido.

P: ¿Qué objetivos se marca para 2022?

R: Es imposible que 2022 sea parecido al 2021 en lo que al tema deportivo se refiere, pero es cierto que me gustaría poder seguir evolucionando al lado de mis jugadores (con mi club) y de mis chicas (con la selección) y que podamos lograr todos los objetivos ambiciosos que nos marquemos.

En resumen, que seamos capaces de competir en cualquier campo y ante cualquier rival, porque si somos capaces de lograr eso ya habremos ganado antes de empezar. ¿Quién podría esperar que Bidaideak Bilbao lograse un titulo liguero?, ¿quién pensaba que nuestras chicas podrían lograr una medalla en un Europeo? Yo siempre digo que solos llegaremos más rápido pero que juntos llegaremos mucho más lejos.

P: ¿Qué tiene marcado en rojo en el calendario?

R: El Mundial de Dubai. Poder disputar un Mundial con la selección española femenina es el sueño de todo entrenador. Nunca soñé el poder estar al lado de una generación que ha demostrado que si en la cancha son brillantes, fuera de ella son excepcionales. Me alegra saber que podré ser el dirigente de un barco, junto a un cuerpo técnico de ensueño, y que entre todos intentaremos llegar al mejor de los puertos.

P: ¿Qué un club como Bidaideak decida dar ese toque humanitario con la llegada de los afganos Nilofar Bayat y su marido Ramish qué le sugiere?

R: Me dice que estoy en un club que este tipo de actos les define por sí solos. Somos humildes pero ambiciosos. Y me parece que desde arriba hasta abajo, todos somos importantes y todos entendemos que la familia que formamos es lo que subyace para que esto siga funcionando. Nilofar y Ramish han demostrado desde el primer día que cumplen con los valores que Bidaideak busca y ellos son perfectamente conscientes de que su llegada a Bilbao va a suponer un antes y un después en sus vidas. Estamos para ayudarles. Esto no es flor de un día. Vamos a estar para todo lo que necesiten.

P: ¿Cómo se enteró de su historia y cómo fue su llegada?

R: Había una posibilidad de su fichaje y el club tiró hacia delante. La repercusión mediática ha sido indescriptible. Yo estaba en mi casa de veraneo y vi en la televisión que la noticia ya se había oficializado. Desde ese momento, diferentes medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y la explosión de whatssaps, emails y llamadas telefónicas fueron en aumento.

P: ¿En qué momento cree que se encuentra el baloncesto en silla de ruedas?

R: En una muy clara evolución positiva. Cada vez hay más eco en los medios, aunque nos falta mucho por hacer, pero cada vez somos más los enamorados de este deporte y cada vez la repercusión de los éxitos está siendo más alta. Que Pau Gasol felicite a la selección española femenina habla muy bien de su persona y de que algo entre todos estamos haciendo a las mil maravillas. El baloncesto en silla de ruedas está de moda y debemos pelear por y para ello.

P: ¿Es muy diferente entrenar a un equipo como Bidaideak a hacerlo a la selección femenina?

R: Por supuesto. Hay dos elementos diferenciadores: el ritmo y el físico. Al final el baloncesto masculino es mucho más agresivo y tiende a una exigencia física diferente a la que podamos encontrar con la selección. Por el contrario, y al existir menos anotación en las chicas, estas hacen que su trabajo sea más táctico y la defensa tiene una importancia mucho mayor.

P: ¿Qué destaca de la selección femenina?, ¿qué margen de crecimiento tiene?

R: Destaco el grupo. Me he encontrado con un grupo muy bien cohesionado y que se adaptan a las mil maravillas. Y por supuesto, mucha culpa de esto tiene el artífice de los éxitos en los últimos años de estas chicas, Abraham Carrión. Nosotros hemos recogido el éxito pero el trabajo que él, con su cuerpo técnico ha realizado, ha sido sobresaliente.

Hablar del techo de esta selección es complicado. Creo que la medalla de bronce conseguida en el Europeo va a costar volver a repetirse, pero como les dije el primer día de entrenamiento, el nivel de exigencia y las metas nos las ponemos nosotros. Hemos logrado algo más importante que una medalla y es que las selecciones nos respeten. Que la gente no crea que España es un paseo y que selecciones como Gran Bretaña o Alemania, ya saben lo que es perder con nuestras chicas. Ese respeto que hemos conseguido, va a ser la base del futuro.

P: París 2024. Inauguración en el Sena. ¿Sueño o realidad posible?

R: Hablar de París 2024 con la reducción de equipos que habido es casi un sueño pero los sueños a veces se hacen realidad. Si nosotras ponemos de nuestra parte, tenemos esa pizca de suerte que hace falta y, sobre todo, creemos en lo que hacemos, lo vamos a intentar porque lo difícil se consigue y lo imposible se intenta.

David Ramiro