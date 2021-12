Fisac: "Es momento de recuperar las señas de identidad"

Las Palmas De Gran Canaria, 31 dic (EFE).- El entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria, Porfi Fisac, analizó el choque liguero frente al Valencia Basket previsto para el próximo lunes -20:30 hora canaria- en la Fuente de San Luis, e insistió en la necesidad de ?recuperar las señas de identidad? para iniciar con buen pie el año.

No obstante, el entrenador segoviano quiso evitar especulaciones con las remotas opciones coperas del equipo isleño: ?Siempre he sido realista a la hora de no plasmar situaciones que nos pudieran llevar a confundir, ahora que son prácticamente imposibles. El objetivo es recuperar nuestras señas de identidad en la ACB, demostrar ese estilo que nos caracteriza y que no estamos consiguiendo hacer dos veces a la semana?.

?Tengo claro que tenemos gente muy honesta y trabajadora, pero nos está costando mucho en este mes, el más importante del año en una competición muy exigente?, recalcó el estratega amarillo. ?Es el momento de dar un paso adelante y hacer todo lo posible para ganar?.

Fisac reconoció que la situación actual, marcada por la proliferación de casos de Covid-19 en la competición, ha generado un ?clima de incertidumbre y de intranquilidad inevitable. Lo de Khalifa -que fue baja en la última jornada por dar positivo- nos hizo mucho daño. Nos veíamos toda la plantilla haciendo pruebas el 25 de diciembre y no ha sido nada cómodo tanto para los jugadores como para las familias?.

No obstante, el preparador segoviano reconoció que ?tras acortarse los plazos establecidos de confinamiento, Khalifa podría incorporar a partir del sábado en teoría, aunque luego habría que ver varias circunstancias. Soy bastante prudente con eso?.

Como contraste, Fisac desveló la situación de John Shurna y Oliver Stevic, ambos convalecientes desde el pasado encuentro por sendas contusiones fortuitas. ?Los dos están casi descartados, ya que sufrieron un fuerte golpe en el último partido. En el caso de Shurna, sufre un edema pélvico, mientras que Stevic lo tiene en el gemelo. Lo de Oliver es más leve, pero ambos lo tienen muy difícil para llegar?, añadió.

Ante este panorama, el entrenador amarillo reconoció que ?es más complicado afrontar este partido frente al Valencia que en la primera vuelta?, donde la escuadra claretiana superó a los levantinos en el Gran Canaria Arena. ?Hay una vertiente de mi equipo que está rindiendo por encima de sus posibilidades, y otra, por debajo, y sobre todo se nota en el tema físico, que luego se contagia en lo defensivo, porque nos meten muchos puntos y con demasiada facilitad. Vamos a dar todo lo que tengamos, sabiendo que es más difícil ganar que la vez anterior?, agregó.

?Ahora estamos con una plantilla excesivamente corta?, en relación a las ausencias de larga duración del base francés Andrew Albicy y del pívot ucraniano Artem Pustovyi. ?Juegas doble competición y la plantilla es corta. Esa situación nos castiga enormemente. Hay jugadores que tienen que jugar muchos minutos y ese grado de exigencia física no nos permite dar esa contundencia en la ACB?, recalcó Fisac.

En referencia a posibles incorporaciones temporales, se mostró contundente: ?No tengo información al respecto. Me encantaría pero el club está unido trabajando al respecto. No podemos traer algo que no mejore lo que tenemos. Es el momento de que nuestra gente dé un paso adelante?.