Klay Thompson volverá el domingo con los Warriors 941 días después

Los Ángeles (EE.UU.), 8 ene (EFE).- Klay Thompson anunció este sábado que mañana domingo regresará con los Golden State Warriors, en su partido frente a los Cleveland Cavaliers, 941 días de su último encuentro con el equipo de San Francisco (EE.UU.).

"Odio usar la frase 'no puedo esperar' porque me gusta estar presente en mi vida pero NO PUEDO ESPERAR a jugar ante nuestros fans de nuevo", dijo Thompson en un mensaje publicado por la cuenta oficial en Twitter de los Warriors.

"Yo disfruto realmente de ser un Warrior (guerrero, en inglés)", añadió.

Su equipo dejó claro asimismo que está deseando también que vuelva cuanto antes el compañero de aventuras de Stephen Curry.

"Mañana se acaba la espera", dijeron los Warriors.

El partido entre Warriors y Cavaliers se jugará el domingo a las 17.30 horas (1.30 GMT del lunes) en el Chase Center de San Francisco.

Tres veces campeón de la NBA con los Warriors como parte de uno de los equipos más legendarios de la liga en toda su andadura, Thompson jugó por última vez el 13 de junio de 2019 en el sexto partido de las Finales que acabarían coronando a los Toronto Raptors.

Ese día comenzó su calvario de lesiones: primero se rompió el ligamento cruzado anterior y después se rompió el tendón de aquiles.

Esas dos gravísimas lesiones le dejaron sin jugar en las temporadas 2019-2020 y 2020-2021.

Considerado como uno de los tiradores más letales de la historia de la NBA, Thompson reforzará ahora a unos Warriors que, tras quedarse fuera de los "playoff" en los dos últimos años, ahora son uno de los mejores equipos de la liga.

Antes de que comenzara la jornada del sábado, los Warriors eran segundos en la Conferencia Oeste (29-9) muy cerca de los líderes, los Phoenix Suns (30-8).