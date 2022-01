Laprovittola: "Me pone feliz que Deck disfrute donde le toque jugar"

Barcelona, 10 ene (EFE).- El base argentino del Barça Nico Laprovittola, cuestionado por el regreso de su compatriota Gabriel Deck al Real Madrid, declaró este lunes que se sentirá ?feliz? si el ya exjugador de los Oklahoma City Thunder ficha por un equipo en el que ?disfrute? jugando.

?Me pone feliz que 'Gaby' (Deck) esté contento y que disfrute donde le toque jugar. Que no esté jugando o que se sienta un poco maltratado, eso no me gusta. Que sea donde sea, lo importante es que él esté bien?, afirmó el base azulgrana en la previa del partido europeo del martes en el Palau Blaugrana frente al AX Armani Exchange Milan.

Laprovittola, que este domingo jugó su primer encuentro tras superar el coronavirus, reconoció que se sintió falto de ritmo: ?Tuve sensaciones personalmente muy malas, pero en la vida hay momentos buenos y no tan buenos. La cuestión es reaccionar?.

?Mañana hay un partido muy importante para todos. Perdimos en Milán haciendo una segunda parte no muy buena y creo que si hubiésemos sido un poco más inteligentes podríamos haber ganado. Mañana vamos a jugar de vuelta y lo importante es hacerlo bien?, analizó el argentino.

Laprovittola reconoció que el equipo ?viene con muchas bajas y sensaciones raras? tras dos derrotas consecutivas, aunque cree que el Barça ?tiene armas para cada partido? e incidió en la importancia de la concentración para ?reaccionar? a este bache de resultados.

Por último, el base azulgrana destacó la importancia del público: ?El Palau siempre nos ha apoyado. Hubo varios partidos de la temporada en los que sin el Palau no lo hubiésemos conseguido, así que mañana es un partido muy importante ante un rival directo que va a ser muy bonito para todos?.