El MoraBanc, contra el peor rival posible, espera romper su racha negativa

Andorra La Vella, 18 ene (EFE).- El MoraBanc Andorra necesita lo más pronto posible romper su racha negativa y confía en conseguirlo este miércoles, ante el Lokomotiv Kuban Krasnodar, en el inicio de la segunda vuelta de la primera fase de la Eurocopa.

Los del Principado, con las bajas de los lesionados 'Tyson' Pérez, David Jelínek y Gal Mekel, llegan al partido después de sumar cuatro derrotas consecutivas que los han situado en la antepenúltima posición de la Liga y recuperan para este duelo a Amine Noua, que ha superado las secuelas de la COVID-19.

El MoraBanc está a una victoria, pero con un partido menos, del Lokomotiv Kuban Krasnodar. Los rusos, con nuevo entrenador después de la marcha de Evgeny Pashutin y la llegada de Branko Maksimovic, afrontan el encuentro después de perder en su último compromiso en la Eurocopa en la pista del Joventut Badalona por 100-77.

"Sin desmerecer a sus jugadores rusos, que son muy buenos, su potencial está en los jugadores norteamericanos. Todos con experiencia en la Euroliga y también algunos en la NBA. Son muy buenos y con una calidad excelsa", reconoció Paco Vázquez, uno de los técnicos adjuntos de Ibon Navarro.

El Lokomotiv Kuban tiene jugadores de altísimo nivel como Errick McCollum, Johnathan Motley, Stanton Kidd, Darius Thompson, Alan Willians y el campeón de dos anillos de la NBA Quinn Cook.

"Se trata de un equipo muy físico y nos tocará hacer un trabajo de equipo para superarlos. Será complicado, pero confiamos en nuestro trabajo", añadió.

Reconoció que el MoraBanc Andorra está "en un momento muy delicado", pero subrayó que "no es la muerte". "A nivel deportivo no estamos bien porque no conseguimos ganar. Eso sí, contra Baskonia hicimos un buen partido y está es la línea a seguir", agregó.

Drew Crawford, alero norteamericano del MoraBanc, lanzó un mensaje positivo: "Hay confianza porque contra Baskonia vimos que hubo diferencia respecto al partido de Bilbao. Estuvimos bien en defensa, fuimos físicos y duros. Hicimos un partido para ganar y este es el camino a seguir".

En el partido de la primera vuelta, el Lokomotiv Kuban Krasnodar, sexto en la VTB League con cinco victorias y cuatro derrotas, se impuso por 93-82 al MoraBanc en un gran partido de Johnathan Motley, que firmó 29 puntos, 8 rebotes y 39 de valoración. También destacó Darius Thompson con 20 puntos, cinco asistencias y 32 de valoración.